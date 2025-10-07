Cómo funcionan los cuartos de final en La Voz Argentina: "Ya no salvan a nadie"
Nicolás Occhiato dio inicio a la última etapa del certamen, que definirá quién será el ganador de la temporada.
La Voz Argentina 2025 dio la bienvenida a la etapa de cierre de la competencia: los cuartos de final.
Los concursantes de cada equipo abandonan el ala de sus coaches y se enfrentarán entre ellos para definir quien será el ganador.
Previo a las presentaciones individuales del Team Luck Ra y el Team Lali, Nico Occhiato explicó a la audiencia en que consiste la etapa: "¿Qué pasa en los Cuartos de final? Los coaches ya no salvan a nadie, pero sí van a votar cada vez que cantan".
Es decir, después de cada presentación de los concursantes, el jurado compuesto por Lali, Luck Ra, Miranda! y La Sole, dará su puntaje en su tablet personal para luego hacer una sumatoria con los puntos totales. De esta forma, los que tengan mayor puntaje serán los participantes que pasarán a la siguiente etapa.
"Ahora los entrenadores votan pero ya no salvan", ratificó.
Además, sorprendió al revelar que se eliminaran a la mitad de los concursantes: "Lo más duro a comunicar, además de eso, es que en los Cuartos de final se van dos participantes por equipo. Hoy se van dos del Team Lali y dos del Team Luck Ra, hoy vamos a tener cuatro despedidas en La Voz Argentina".
Quiénes quedaron eliminados
• Team Luck Ra: con dos presentaciones estelares, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte se convirtieron en semifinalistas del certamen, dejando eliminados a Thomas Dantas y Federico Mestre.
• Team Lali: en una noche cargada de emociones, Alan Lez y Jaime Muñoz destacaron por sobre sus compañeros, logrando avanzar un paso más en la competencia. Giuliana y Valentino fueron los concursantes eliminados. (NA)