Aplausos.

Cómo funcionan los cuartos de final en La Voz Argentina: "Ya no salvan a nadie"

Nicolás Occhiato dio inicio a la última etapa del certamen, que definirá quién será el ganador de la temporada.

Los concursantes de cada equipo abandonan el ala de sus coaches

La Voz Argentina 2025 dio la bienvenida a la etapa de cierre de la competencia: los cuartos de final.

Los concursantes de cada equipo abandonan el ala de sus coaches y se enfrentarán entre ellos para definir quien será el ganador.

Previo a las presentaciones individuales del Team Luck Ra y el Team Lali, Nico Occhiato explicó a la audiencia en que consiste la etapa: "¿Qué pasa en los Cuartos de final? Los coaches ya no salvan a nadie, pero sí van a votar cada vez que cantan".

Es decir, después de cada presentación de los concursantes, el jurado compuesto por Lali, Luck Ra, Miranda! y La Sole, dará su puntaje en su tablet personal para luego hacer una sumatoria con los puntos totales. De esta forma, los que tengan mayor puntaje serán los participantes que pasarán a la siguiente etapa.

"Ahora los entrenadores votan pero ya no salvan", ratificó. 

Además, sorprendió al revelar que se eliminaran a la mitad de los concursantes: "Lo más duro a comunicar, además de eso, es que en los Cuartos de final se van dos participantes por equipo. Hoy se van dos del Team Lali y dos del Team Luck Ra, hoy vamos a tener cuatro despedidas en La Voz Argentina".

Quiénes quedaron eliminados

Team Luck Ra: con dos presentaciones estelares, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte se convirtieron en semifinalistas del certamen, dejando eliminados a Thomas Dantas y Federico Mestre.

Team Lali: en una noche cargada de emociones, Alan Lez y Jaime Muñoz destacaron por sobre sus compañeros, logrando avanzar un paso más en la competencia. Giuliana y Valentino fueron los concursantes eliminados. (NA)

