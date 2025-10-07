Los argentinos que falsificaron la nacionalidad para jugar en Malasia: la sanción

Imanol Machuca, de Vélez, Facundo Garcés, ex Colón y actualmente en Alavés de España, y Rodrigo Holgado, del América de Cali, fueron noticia en las últimas horas por la falsificación de documentos para poder jugar en la selección de Malasia, con la que enfrentaron a Vietnam, por las Eliminatorias de la Copa de Asia que se jugará en Arabia Saudita en 2027.

En consecuencia, la FIFA compartió un informe en el que dio a conocer las verdaderas nacionalidades de los familiares que Imanol Machuca, delantero de Vélez, presentó como malayos junto a otros seis futbolistas y que derivó en la suspensión por un año por falsificación de documentos.

El reporte reveló que la abuela del extremo de 25 años nació en Roldán, Santa Fe, mismo origen que el propio jugador, y no en la ciudad de Penang, Malasia, lugar que figuraba en una partida de nacimiento presentada para justificar su llamado al seleccionado asiático.

Por otro lado, el escrito aseguró que el abuelo de Facundo Garcés, defensor central surgido en Colón, tampoco nació en Penang, sino que también lo hizo en Villa María Selva, provincia de Santa Fe. Con el Deportivo Alavés de España como su último destino, el zaguero recibió la misma sanción que el futbolista cedido en el Fortín por el Fortaleza de Brasil.

Además, dicha documentación cuenta con la presencia de otro argentino, Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali con amplia trayectoria en el exterior, quien también había presentado a su abuelo como malayo. No obstante, el informe mostró que el mismo nació en Caseros y no en George Town.

Cabe destacar que la investigación fue realizada por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ente máximo que rige el deporte a nivel mundial. Junto a estos tres futbolistas albicelestes mencionados anteriormente se encuentran en la lista el brasileño Joao Figueiredo, el neerlandés Héctor Hevel y los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazábal.