El Banco Mundial tiene perspectivas optimistas con respecto al país

El organismo internacional prevé que el paìs sea el de más crecimiento en la región (Foto Redes sociales)

El Banco Mundial estimó que la Argentina crecerá 4,6% en 2025, por encima de lo estimado por economistas locales que lo calcularon en 3,9%.

La institución multilateral publicó hoy un informe en Washington y desplegó sus proyecciones para la región, donde Argentina es el país de mayor expansión estimada.

El trabajo no aclara cuáles son las fuentes con las que se nutre el análisis de cada país, aunque la divergencia puede estar vinculada a los diferentes momentos en que se realizaron.

“En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos”, dijo el Banco Mundial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El organismo indicó que la mejora es producto de un avance de las recuperaciones agrícolas y algunos síntomas en consumo e inversión.

“Se observan los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión, ambos del sector privado, apoyados por la implementación inicial del plan de estabilización gubernamental, que ha coincidido con una menor inflación y un superávit fiscal”, indicó el trabajo con relación al país

Asimismo, destacó la disciplina fiscal de la Argentina, una característica que la diferencia del resto de los países de la región.

“Un caso distinto” a la Argentina “que recientemente ha logrado avances significativos hacia la consolidación fiscal, consiguiendo superávits fiscales”, dice el reporte del Banco Mundial.

La institución estima que Argentina será el país que más crezca en la región, mientras que el segundo es Guyana con una proyección de 11,8%.

El REM que publica todos los meses el Banco Central con análisis de profesionales locales recortó a 3,9% la previsión de crecimiento del país para 2025. (N/A)