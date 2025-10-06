Villa Mitre sumó otro refuerzo para la próxima edición de la Liga Argentina
El tricolor cerró al olavarriense Luciano Tambucci.
Villa Mitre confirmó el refuerzo al olavarriense Luciano Tambucci, un jugador que puede desempeñarse de escolta, alero o ala-centro, tiene 26 años y 1m94.
Pasó por Jachal, Deportivo Viedma, Unión de Mar del Plata, Independiente de Santiago del Estero, Tiro Federal de Morteros, Rivadavia de Mendoza, La Unión de Colón y Comunicaciones de Mercedes.
Un jugador que, por características puede jugar de frente o de espaldas, y tiene tiro de tres puntos.
Mientras que defensivamente, por tratarse de un jugador versatil, tiene capacidad para seguir a un rival perimetral o interno.
De esta manera, el tricolor, que será dirigido por Sebastián Ginóbili, se aseguró la continuidad de Franco Pennacchiotti, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem, Alejo Blanco y Joaquín Jasen, repatrió a Federico Harina y sumó a los bahienses Fabián Sahdi, Emilio Giménez y Nicolás Guerrero, más Luciano Tambucci.