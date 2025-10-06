Villa Mitre sumó otro refuerzo para la próxima edición de la Liga Argentina

Villa Mitre confirmó el refuerzo al olavarriense Luciano Tambucci, un jugador que puede desempeñarse de escolta, alero o ala-centro, tiene 26 años y 1m94.

Pasó por Jachal, Deportivo Viedma, Unión de Mar del Plata, Independiente de Santiago del Estero, Tiro Federal de Morteros, Rivadavia de Mendoza, La Unión de Colón y Comunicaciones de Mercedes.

Un jugador que, por características puede jugar de frente o de espaldas, y tiene tiro de tres puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que defensivamente, por tratarse de un jugador versatil, tiene capacidad para seguir a un rival perimetral o interno.

De esta manera, el tricolor, que será dirigido por Sebastián Ginóbili, se aseguró la continuidad de Franco Pennacchiotti, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem, Alejo Blanco y Joaquín Jasen, repatrió a Federico Harina y sumó a los bahienses Fabián Sahdi, Emilio Giménez y Nicolás Guerrero, más Luciano Tambucci.

