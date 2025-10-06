Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

6.0°

Fútbol.

Clausura liguista: Rosario y Comercial se ponen al día en Punta Alta

Se medirán a las 18.15 en el Coloso de Humberto Primo y Villanueva.

Fotos: Archivo La Nueva.

El partido entre Rosario y el vanguardista Comercial le bajará la persiana a la 7ª fecha del Clausura liguista en el Promocional.

Los de la casaca francesa y los portuarios se medirán a las 18.15, con arbitraje de Fernando Sepúlveda.

Teniendo en cuenta los resultados del sábado y ayer, el elenco de Gustavo Silenzi mantendrá el sitial de privilegio.

Por su parte, los conducidos por Federico Gómez Peña buscarán consolidarse en el tercer puesto.

El sábado, Pacífico y Dublin empataron 1 a 1, mientras que ayer Pacífico de Cabildo-La Armonía y Sansinena-Tiro igualaron sin goles.

La tabla

-Posiciones: 1) Comercial, 15 puntos; 2) La Armonía, 14; 3) Rosario, Tiro y Pacífico C, 10; 6) Sansinena, 8; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

Fútbol.
Economía y finanzas.
Fútbol.
El país.

