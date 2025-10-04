Se abre la séptima fecha: el puntero de la "A" tendrá una prueba difícil y cruzan los de abajo de la "B"

Con dos partidos se pondrá en marcha hoy la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que culminará mañana.

Todos los encuentros del fin de semana comenzarán las 15.30.

En la división superior, esta tarde, el líder Huracán se mide ante Liniers en cancha de Sansinena.

El partido será dirigido por Daniel Méndez.

El Globo viene de caer ante Olimpo por 3 a 2 y el Chivo igualó sin goles ante Libertad.

Mientras que en el ascenso se enfrentarán los colistas de la tabla.

Tras el cambio de localía, en el Adolfo Pirola, Pacífico recibirá a Dublin con arbirtaje de Derlis Molina.

El Verde está último con una sola unidad y el rojo suma 4 unidades.

*Cómo sigue

La séptima fecha culminará mañana con tres encuentros en cada divisional.

En la A, se medirán: San Francisco vs Olimpo (dirigirá Marcos Gómez), Libertad vs Sporting (sin público visitante y con contralor de Oscar Perotti) y Bella Vista vs Villa Mitre (pitará Facundo Altuna).

En la B, en tanto, se mediarán Rosario vs Comercial (sin parcialidad visitante y con arbitraje de Fernando Sepúlveda), Pacífico de Cabildo vs La Armonía (Matías Isis) y Sansinena vs Tiro Federal (Gabriel González).

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 9; 3) Olimpo, Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 8; 7) Liniers, 6 y 8) Sporting, 5.

*La acumulada

-Posiciones: 1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán y Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 24; 6) Olimpo, Sporting y San Francisco, 22.

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

*Clausura en la "B"

-Posiciones: 1) Comercial, 15 puntos; 2) La Armonía, 13 puntos; 3) Rosario, 10; 4) Tiro y Pacífico C, 9; 6) Sansinena, 7; 7) Dublin, 4; 8) Pacífico BB, 1.