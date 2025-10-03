Definición en Olivos: Javier Milei se reúne con José Luis Espert en medio de una fuerte tensión

El presidente Javier Milei se reúne con el diputado nacional y primer candidato por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio de la polémica por su relación con el empresario Federico "Fred" Machado, denunciado por narcotráfico.

Así se supo de fuentes oficiales, luego de una jornada de alta tensión en Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado recibió esta noche en la quinta presidencial a Espert en medio de fuertes versiones sobre que sería dado de baja de la nómina oficialista en el principal distrito electoral del país.

Horas antes, el Presidente había recibido al ex mandatario Mauricio Macri, quien le pidió como condición para acompañarlo la salida de Espert de la lista.

La situación del actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se complicó a medida que avanzó la semana, hasta llegar a una instancia crítica.

Las explicaciones que brindó Espert no fueron satisfactorias para el PRO ni para parte del círculo oficialista, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que expresaron sus dudas en público.

En caso de renunciar a su candidatura, Espert se mantendría en las boletas del próximo 26 de octubre, ya que no habría tiempo para volver a imprimirlas.

Si eso sucede, la segunda de la nómina Karen Reichardt quedaría automáticamente en el primer puesto. (Fuente: NA).