El dólar blue cayó por segunda rueda consecutiva y quedó abajo del oficial: ¿cómo cotizó en Bahía?

El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y quedó por debajo del oficial minorista, algo que no pasaba desde el 16 de septiembre.

Luego de un comienzo de semana tenso, los mercados tuvieron una tregua en medio de las expectativas sobre las reuniones del equipo económico en EEUU.

El informal, en la city porteña, bajó $10, a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta este viernes. El jueves ya había cedido otros $10, aunque respecto del viernes pasado el precio se mantuvo sin cambios.

En Bahía Blanca el precio del dólar oficial fue de 1.465 pesos para la venta y 1.407 para la compra, lo que se traduce en una variación del 0,25 % (57,73 spread).

El Blue, por su parte, mostró una caída del 0,89% (spraed 27 pesos) en nuestra ciudad, cotizando a 1.455 pesos para la venta y 1.428 pesos para la compra.

De este modo, el blue terminó detrás de la cotización en el Banco Nación, que se mantuvo estable en los $1.450. Asimismo, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista mermó al 1,1%.

La paz, tanto en materia cambiaria como bursátil, se dio mientras el mercado se mantiene atento a la inminente reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con su par norteamericano, Scott Bessent, para definir detalles del esperado "salvataje".

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró sin cambios, a $1.424,50.

El dólar MEP operó a $1.500,55 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.

El riesgo país presenta una variación de -7,83%, lo que se traduce en 1.165 puntos en su medición más reciente.