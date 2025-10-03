Susana Giménez, contra Vero Lozano: "Yo nunca hubiera dicho eso de alguien, es horrible"

Susana Giménez recibió una vez más el premio Martín Fierro a "Mejor Conductora" y despertó varias críticas, especialmente de Verónica Lozano que no comprendió por qué se seguía llevando estatuillas y no premiaban a otras mujeres en esa categoría.

“Bueno, yo no tengo nada contra Susana, pero ¿por qué siempre es Susana?”, cuestionó Lozano y Susana respondió durante una entrevista con el presidente de APTRA, Luis Ventura.

“Es como una broma... Bah, no una broma, sé que lo sintió, pero, bueno, lo dijo educadamente”, comenzó la diva, pero luego agregó: “Yo nunca hubiera dicho eso de alguien, es horrible”.

Estas declaraciones de Susana se suman a las que hizo en LAM: “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en APTRA. No es mi problema. Y no la van a hacer”.

“No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubicación”, afirmó Giménez. (NA)