Detienen a un delincuente tras robar en varios comercios bahienses
El hombre se acercaba a las cajeras y mediante amenazas de muerte se llevaba el dinero en efectivo.
Un hombre identificado como Mario Sebastián Méndez (34) fue detenido ayer por la tarde acusado de robar en varios comercios de nuestra ciudad en los últimos días.
La detención se produjo en una vivienda de Martín Rodríguez al 2200, de Villa Nocito, tras un allanamiento realizado por personal policial.
Méndez se encuentra acusado de robar un supermercado chino ubicado en Coulin 82, el pasado 24 de septiembre, y tres días después una verdulería ubicada en Zelarrayán al 3.100.
En ambos hechos el imputado se acercó a la caja registradora y mediante amenazas de muerte exigía el dinero de recaudación a las víctimas.
Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad que fueron utilizadas para identificar al ahora detenido.
El hombre quedó alojado en la comisaría Séptima imputado de cometer hurtos reiterados.