Detienen a un delincuente tras robar en varios comercios bahienses

Un hombre identificado como Mario Sebastián Méndez (34) fue detenido ayer por la tarde acusado de robar en varios comercios de nuestra ciudad en los últimos días.

La detención se produjo en una vivienda de Martín Rodríguez al 2200, de Villa Nocito, tras un allanamiento realizado por personal policial.

Méndez se encuentra acusado de robar un supermercado chino ubicado en Coulin 82, el pasado 24 de septiembre, y tres días después una verdulería ubicada en Zelarrayán al 3.100.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ambos hechos el imputado se acercó a la caja registradora y mediante amenazas de muerte exigía el dinero de recaudación a las víctimas.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad que fueron utilizadas para identificar al ahora detenido.

El hombre quedó alojado en la comisaría Séptima imputado de cometer hurtos reiterados.