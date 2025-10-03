Crisis en el frigorífico Viñuela: concurso de acreedores, 55 trabajadores con sueldos atrasados y violencia

El frigorífico Viñuela, ubicado en Rafael Obligado al 5500, se encuentra en medio de un conflicto que involucra el atraso y falta de pago de sus 55 trabajadores. Desde el sindicato de la Carne, Pablo Barayazarra, su secretario general, habló esta mañana con LU2 y dijo:

"Es un conflicto de larga data, es una empresa que está concursada en un proceso bastante avanzado y con una situación muy complicada para los trabajadores. Estamos trabajando hace un tiempo con el Ministerio de Trabajo esperando una audiencia con el síndico, porque no tenemos ningún tipo de respuesta sobre las demandas que tenemos", indicó el dirigente.

"Son 55 trabajadores que no están cobrando y algunos con deudas atrasadas de cuatro a cinco meses. En este momento el conflicto es con 10 u 11 trabajadores que están realizando reclamos con una metodología que nosotros no compartimos, porque hubo cuestiones violentas y de hecho, han impedido sacar mercadería, lo cual si la empresa denuncia, eso está penado por la ley", afirmó.

La situación ha escalado para una porción de los trabajadores que no se pliegan al reclamo sindical y han tomado cartas en el asunto por mano propia:

"El sábado pasado se tuvo que ir un camión vacío porque no dejaron sacar la menudencia y hubo clientes que quisieron sacar medias reses y los amenazaron con cuchillos. La gran mayoría está tratando de solucionarlo por las vías legales y este grupo reducido está compuesto por trabajadores que estuvieron en negro, otros que se retiraron y cuatro o cinco que son de planta".

"El malestar es lógico y entendible, pero hay que hacerlo por la vía legal, no con esa metodología. Nosotros desde el sindicato no podemos entorpecer la entrada y salida de la mercadería porque eso justamente perjudica que solucionemos el tema del cobro atrasado y las vías con el ministerio", dijo Barayazarra.

El consumo de carne se derrumba y no ayuda a resolver el conflicto (Foto Archivo LNP)

El inconveniente con Viñuela es de vieja data y siempre ha implicado problemas con el pago de salarios y cumplir con los requerimientos legales de cualquier empresa para con sus trabajadores:

"Este conflicto viene desde hace más de cinco años, hemos llegado a una instancia en la que no parece haber ninguna solución, porque la empresa no tiene poder adquisitivo, los que vienen a hacerse cargo invierten una suma de dinero, pero nunca alcanza. Vivimos con atrasos de salarios, no se pagan las cargas sociales, no hay aportes jubilatorios ni nada y así no se puede seguir".

"La única salida es que alguien quiera invertir y hacerse cargo del estado concursal de la empresa, pero es muy complicado que esto ocurra, porque el consumo de carnes se está cayendo a pedazos en el contexto actual, sumado a las deudas de la empresa, es realmente poco factible".

Desde el sindicato habían planteado algún tipo de alternativa, pero no fueron aceptadas y se ha llegado a este punto de no retorno:

"Por un momento consideramos que los trabajadores podían hacerse cargo del frigorífico de manera conjunta con algún privado, pero hay que traer las cabezas de ganado y otras cuestiones propias del trabajo que son imposibles de solventar si no hay una suma de dinero muy importante", finalizó el secretario general.