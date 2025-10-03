Diputada electa de la Libertad Avanza dice que "no hubo arbitrariedades" con los subsidios SUR

La diputada electa por la Libertad Avanza, Mariela Vitale, habló esta mañana en LU2 e indicó que si no se cobraron los subsidios Sur fue porque hubo alguna incongruencia con los datos aportados.

"Hicimos un corte a mediados de junio, luego se siguió pagando y acreditando el subsidio, porque primero salió el decreto y luego una resolución para rectificar aquellos casos en que había incompatibilidades formales, por las cuales no se había pagado. Son muy pocos los que quedan sin cobrar, hasta hace muy poco se seguían acreditando", dijo la contadora.

"Los que no cobraron es porque no cumplieron con los requisitos solicitados por el decreto. El subsidio SUR era para aquellos que residían en el lugar que se pedía y en muchos casos, hubo inconvenientes para identificar el lugar, o lo cobró el familiar que vivía adelante, o el propietario y no el inquilino y eso escapa a cómo estaba reglamentado el subsidio en sí", aclaró Vitale.

Ante los reclamos expuestos por diputados de la oposición y a bahienses que insisten en su pedido de cobro del subsidio, la diputada electa expresó:

"Aquellos que dicen no haber cobrado, lo que pudo pasar es que cuando se pidieron los datos para corregir por mail no lo hayan hecho o no han podido. Yo me pongo a disposición de aquellos que no lo hayan podido hacer para intentar solucionarlo", afirmó.

"El principal inconveniente tiene que ver con los que no tenían número de NIS, que se pedía para identificar el domicilio y después de eso, pedimos otras cosas para constatar el lugar, para los que no tenían servicio eléctrico. Los que lo hicieron por el 0800, muchos no pudieron saber si estaba correctamente cargado porque no había un número de trámite para validar y en algunos casos se siguen analizando. Eso es un error y lo admitimos", sentenció.

Al ser interrogada por los reclamos que siguen vigentes por muchos vecinos de la ciudad, la funcionaria de ANSES dijo:

"Si no cobraron es porque existe alguna incompatibilidad con los datos. Yo me pongo a disposición de aquellos que están reclamando el subsidio y por algún motivo no lo han hecho, porque me interesa saber quienes son y si se puede solucionar. Generalmente cuando hemos revisado cuales fueron los motivos, son los argumentos que dije al principio, no hubo arbitrariedades para dejar a gente sin cobrar", sentenció.

"Yo trabajo en la oficina de ANSES de calle Brown, si alguién no ha podido cobrar o tiene algún inconveniente, que se acerque al lugar y pregunte por mi para tratar de encontrar una respuesta a ese reclamo", finalizó.