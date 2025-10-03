Bordeu 2025: desde hoy (y hasta el lunes) se podrá ver lo mejor de la muestra

La jura de ovinos en lote es la principal atracción para hoy en relación a la clasificación individual de mañana. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

La primera jornada de la 141º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, que organiza la Sociedad Rural de Bahía Blanca en su predio de Bordeu, comenzará a las 9 de hoy (y se prolongará hasta las 20), cuando se produzca la apertura de las tranqueras para todo el público.

Asimismo, también será el inicio de las competencias ganaderas con la jura de clasificación para ovinos en lote, que estará a cargo de Orlando Benta y José Galindo, quien llega desde Brasil, en Corriedale y Joaquín Alonso, en Poll Merino.

Por su parte, para las 19 está programada la conferencia del economista Salvador Di Stefano. Será en el ring de venta de lanares, con acceso libre y gratuito.

Salvador Di Stefano, analista económico, investigador, periodista, conferencista y consultor.

Las juras de clasificación continuarán mañana, sábado, para la totalidad de las razas con la consagración, al atardecer, de los grandes campeones de Bordeu.

Se prevé la competencia de 534 animales: 251 Angus, 180 Hereford y 18 Shorthorn, en bovinos; 25 Poll Merino, 47 Corriedale y 11 Texel y 2 Dorper Black, en ovinos.

Los demás jurados serán Luciano Correndo, en Angus y Leandro Grasso, en Hereford y Shorthorn.

Facundo Olavarría, gerente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

“Estamos con muchas expectativas por el gran marco de expositores, tanto comerciales, industriales y del sector agropecuario, que siguen apoyando a la muestra”, dijo Facundo Olavarría, gerente de la SRBB.

“Novedades? Se ha trabajado mucho con la gente de La Escondida respecto de las peñas, las que estarán habilitadas en el patio gastronómico hasta las 22 en los días viernes (por hoy), sábado y domingo de la exposición. Esperamos una gran convocatoria en todo el predio”, agregó.

La inauguración se iniciará las 15 del domingo 5 en la pista central, con los discursos del Cr. José Irastorza, presidente de la entidad anfitriona; Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina y Federico E. Susbielles, jefe comunal de Bahía Blanca. Al final se realizará el Pericón Nacional y el desfile de los grandes campeones de todas las razas.

El remate de los reproductores de las diferentes razas se ha programado para este lunes 6, a partir de las 9. Estará a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma martillera Productores Rurales del Sud.

Para seguir las instancias de las juras y del remate de reproductores los interesados podrán comunicarse por streaming, al que se puede acceder a través de la página web de Sociedad Rural de Bahía Blanca: www.sociedadruralbb.com.ar

Para hoy y este lunes el acceso al predio es libre y gratuito, mientras que el costo de la entrada —para el sábado y el domingo— es de $ 8.000 por persona (menores de 12 años no pagan).