La ciudad.

Corte de calles y servicios para este viernes 3 de octubre

Habrá muchos cortes de energía programados para el día de la jornada.

Último día hábil de la semana con tareas en la vía pública (Foto Archivo)

Este viernes 3 de octubre se realizarán trabajos de reencarpetado por parte del Municipio de Bahía Blanca y EDES informó además que interrumpirá el servicio por trabajos en diferentes barrios.

Cortes de calle:

Continúan los trabajos de reencarpetado asfáltico con la intervención de las siguientes calles: España, entre Saavedra e Italia. De 8 a 19 por trabajos de reencarpetado.

Cambio de recorrido de la línea 502 y 520:

502: Villa Floresta a Villa Rosas circulará por Saavedra, Undiano, Italia y rec hab.  
520: Hacia Aeropuerto por Lamadrid, Belgrano, Donado, Berutti y rec hab.

Corte de servicio eléctrico:

EDES informa que realizará múltiples cortes este viernes en el marco del plan de obras y mantenimiento del servicio:

– de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: 25 de Mayo, Montevideo, Angel Brunel, Saavedra
– de 8:30 a 10:30hs, afecta a las zonas de: 9 de Julio/Belgrano, San Martín Peñaloza/ Chiclana/Husares, Santos Alcolea.
– de 9 a 13hs, afecta al sector de Autodromo.
--. de 8:30 a 12:30 hs, afecta a las zonas de: Payró, Jacksonville, Pago Chico, Los Olivos/Ricardo Balbín.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.

