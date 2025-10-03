Tras las prácticas libres del GP de Singapur, Colapinto confesó que no tiene “feeling con el auto”

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que se siente “bastante inconsistente” y que no tiene “feeling con el auto” tras terminar anteúltimo en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Luego del inicio de la fecha 18 de la temporada en el Circuito de Marina Bay, el oriundo de la localidad bonaerense de Pilar aseguró: “Me siento bastante inconsistente y no tengo feeling con el auto”.

Por otra parte, previo a la segunda sesión de entrenamientos, el director de Alpine realizó declaraciones sobre el presente del piloto bonaerense en la escudería francesa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“En las últimas tres carreras de Franco, creo que encontró el ritmo. Está haciendo tiempos similares a Pierre”, dijo Steve Nielsen.

También aclaró y sentó postura del equipo respecto del futuro de Colapinto.

“Está mejorando mucho pero quién sabe. Tomaremos una decisión cuando lo tengamos que hacer, pero no es aún”, indicó.

Esta es la nota completa: