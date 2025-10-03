Comienza una serie de encuentros dedicados a la literatura y la lectura

La Asociación Bahiense de Cultura Inglesa (ABCI), fundada en 1942, lleva más de 82 años dedicándose a la enseñanza del idioma inglés y a la difusión de la cultura inglesa. En la actualidad, nuestra misión se enfoca en desarrollar habilidades comunicativas que favorezcan la integración a una sociedad global.



En línea con este compromiso, durante el mes de octubre, la ABCI llevará a cabo una serie de eventos dedicados a la literatura y a fomentar el amor por la lectura en su sede de Zelarrayán 245.



Hoy y el viernes 24, la Prof. Olga Liberti coordinará un encuentro de lectores para analizar El Gran Gatsby, la célebre novela del escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald, publicada por primera vez en 1925 y que este año cumple su centenario. En estos encuentros, se debatirá sobre el contexto histórico de la obra, sus personajes y temas, y se abrirá una interesante pregunta: ¿un texto que cumple 100 años, está pasado de moda? Los encuentros se realizarán en castellano y requieren inscripción previa.

El viernes 10, la ABCI estará presente en la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca, en la Biblioteca Rivadavia, auspiciando la presentación de la profesora Marina Kohon. Durante el evento, Marina —poeta y traductora de poesía— leerá una selección de poemas de W. B. Yeats en inglés y castellano, y compartirá con el público el delicado arte de la traducción poética. No es necesario saber inglés para disfrutar de esta experiencia: el ritmo, la sonoridad, las pausas y la musicalidad de la poesía pueden apreciarse incluso sin comprender las palabras.Entre el lunes 13 y el jueves 16, se desarrollarán dos actividades especiales para los alumnos de la institución, a cargo de la Prof. Griselda Beacon:(Jugando con literatura)Dirigido a los niveles Grades y Children, este espacio invita a los más pequeños a sumergirse en un mundo de imaginación, aventuras y emociones. A través de la lectura de cuentos e historias, se fomenta el silencio atento y respetuoso y la curiosidad por descubrir personajes mágicos. Es una excelente forma de cultivar el amor por la lectura.

