Djokovic le ganó a Cilic y avanzó a la tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghai

El tenista serbio Novak Djokovic superó en un duro encuentro al croata Marin Cilic, para meterse en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.

Djokovic, quien llega a este torneo como el cuarto preclasificado, se impuso por 7-6(2) y 6-4, luego de una hora y 54 minutos de juego.

El serbio estuvo contra las cuerdas con su saque en dos ocasiones en el primer set, pero recuperarse de dichas situaciones para forzar el tie-break, donde no le dio oportunidades a su oponente para conseguir un contundente 7-2.

Ya en el segundo set, Djokovic aprovechó la única chance de quiebre que tuvo en todo el partido para romper el servicio de su rival y terminar llevándose la victoria gracias al 6-4 definitivo.

Djokovic, que el año pasado llegó a la final en este torneo, se enfrentará en la tercera ronda con el alemán Yannick Hanfmann, quien dio uno de los golpes del día al vencer al estadounidense Frances Tiafoe (25°) en tres sets.

La gran sorpresa de este viernes en el Masters 1000 de Shanghái llegó de la mano del belga David Goffin, quien demostró un nivel impresionante para eliminar al estadounidense y sexto preclasificado, Ben Shelton. En la tercera ronda, tendrá como rival al canadiense Gabriel Diallo 31°), un jugador que tuvo un gran crecimiento en este 2025.

Otro de los resultados inesperados en esta jornada se dio en el partido entre el kazajo Aleksandr Bublik (14°) y el monegasco Valentin Vachelot, ya que este último, quien ocupa el puesto número 204 del ranking ATP, le ganó en tres sets para meterse entre los 32 mejores del torneo.

Los resultados del día en el Masters 1000 de Shanghai:

Novak Djokovic (4°) a Marin Cilic: 7-6(2) y 6-4

Taylor Fritz (5°) - Marozsan

David Goffin a Ben Shelton (6°): 6-2 y 6-4

Holger Rune (10°) a Sebastián Báez: 7-5 y 6-4

Casper Ruud (11°) - Zizou Bergs

Valentin Vachelot a Aleksandr Bublik (14°): 3-6, 6-3 y 6-4

Francisco Cerúndolo (19°) a Adrian Mannarino: 7-6(3) y 7-6(4)

Tomas Machac (20°) a Mattia Bellucci: 6-3 y 6-4

Ugo Humbert (21°) a Jordan Thompson: 6-3 y 7-6(4)

Jaume Munar a Flavio Cobolli (22°): 3-6, 6-4 y 6-4

Yannick Hanfmann a Frances Tiafoe (25°): 6-7(9), 6-2 y 6-1

Tallon Griekspoor (27°) a Jenson Brooksby: 6-1, 1-6 y 6-1

Gabriel Diallo (31°) a Benjamin Bonzi: 6-4 y 6-4

Giovanni Mpetshi Perricard (32°) a Luca Nardi: 6-3 y 7-6(4)

Learner Tien a Miomir Kecmanovic: 4-6, 6-3 y 6-4