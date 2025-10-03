Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.

La foto de la semana en el Instagram de La Nueva. es de Lucia Fajardo con el usuario luciafajardo.ph ¡Felicidades!

Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Horacio @horacioaphalojambrina, Juan Carlos Belleggia @juancarlosbelleggia y Ariel Melo Campos @arielmelocampos.

Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.