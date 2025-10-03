“Falta de mérito”: la Justicia falló a favor de Mauro Icardi en la causa por violencia infantil

El “Wandagate”, o la “novela turca”, vuelve a dar de que hablar tras conocerse que la Justicia argentina falló a favor de Mauro Icardi en la causa por violencia infantil a uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López, tras señalar que no existen suficientes pruebas para condenarlo.

Así lo informó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo (TV Pública), quien leyó en vivo el reciente fallo y destacó el término "inexistencia de delito": “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de mérito”.

"Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos", justificó el juez.

El supuesto hecho de violencia hacia el hijo de Nara y López se dio a conocer a razón de una entrevista del menor con la psicóloga del colegio donde asiste, en la cual habría confesado que su padrastro en ocasiones ejercía violencia física cuando su madre no estaba presente.

A partir de eso, la institución presentó la denuncia correspondiente con el apoyo de los padres, Wanda Nara y Maxi López. Finalmente, quedó archivada.

La reacción del futbolista ante el fallo a su favor

A pesar de haber dejado su vida mediática detrás, Mauro Icardi volvió a publicar uno de sus descargos a penas se enteró del fallo.

Con una imagen de una “causa penal” archivada, el futbolista aprovechó la oportunidad para volver a remarcar las “falsas denuncias” de parte de su ex pareja: “Me dicen que cucaracha que la causa fue archivada. Les sorprende? A mi no!!! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia".

Si bien celebró que la Justicia desestime la denuncia, lamentó que su ex pareja busque perjudicarlo utilizando a sus hijos: "¿Cuál será la próxima? Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”. (NA)