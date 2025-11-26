Una vez más el Gobierno definirá por decreto el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno Nacional anunció en el Consejo de Mayo que definirá nuevamente el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las centrales sindicales y las cámaras empresariales.

La CTA y CGT solicitaron aumentar el mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026, y la CTA-Autónoma reclamó que la cifra sea de $736.000, “por encima de la línea de indigencia” mienrtas que los empresarios propusieron subirlo a $326.000 ahora y a $349.000 en abril próximo.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA-A.

Por su parte el secretario general Hugo Godoy sostuvo que el Gobierno, en acuerdo con la UIA, la CAME, la AEA y la SRA, “impidió alcanzar una mejora real" y habilitó que el Ejecutivo "decida por decreto” con el "despotismo" que maneja desde el comienzo de su mandato.

"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó el gremialista.

Paralelamente mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”, además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos. (NA)