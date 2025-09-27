Banfi, sobre los subsidios por la inundación: "Le envié 150 reclamos al jefe de Gabinete"

Karina Banfi, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, dijo que aún no se completó el traspaso de fondos del gobierno nacional hacia Bahía Blanca, para afrontar el desastre que provocó la inundación del 7 de marzo y advirtió también que le enviará al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una lista de personas afectadas que aún no cobraron el subsidio prometido.

"Me preocupa que desde (que se anunciaron) los 200 mil millones de pesos con los que se comprometió el gobierno, la gente empezó a tener problemas. Para inscribirse, para que le respondan, a muchos no les llegó nada. Empezaron a escribirme a mí y tomé contacto con cada uno. Armé un listado y se lo envié el jefe de Gabinete", mencionó.

La legisladora insiste con su reclamo sobre la ayuda financiera para Bahía Blanca prevista a través del decreto 238/25 de abril. Milei comprometió allí un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad y, según Banfi, hasta el momento sólo se entregaron cerca de 65 mil millones, por lo cual faltarían 135 mil millones.

Además, calificó de "engorroso" el sistema para acceder al subsidio de Nación de dos o tres millones de pesos y contó que armó un listado con vecinos que sufrieron la inundación y aún no pudieron cobrar dicho dinero.

"Llevo 150 personas que pidieron (el subsidio) y tienen el número de trámite. No se entiende, hicieron un sistema muy engorroso y no hay claridad sobre cuánta plata hay", mencionó en el programa Allica y Prieta, por La Nueva Play.

"Hay un montón de necesidades. Yo lo dije en su momento: el problema viene cuando baja el agua. Y si lo que están haciendo es no acompañar a los bahienses y, principalmente, a esta gente que está con un número de trámite y con una expectativa de recibir, aunque sea, una guita y no lo cuentan, por lo menos que tengan una respuesta de parte del Estado", agregó.

"Yo ya le envié 150 reclamos al jefe de gabinete ―continuó―. Y en estos días me van a pasar otros 1000 reclamos más. Con esa información, el jefe de Gabinete de ministros tiene que responder y si no responde, voy a ir a la Justicia. Esto es muy simple, hay un derecho en expectativa".

En ese sentido, sostuvo que "hay un decreto que no se cumplió en su totalidad y no es que no hay más plata porque la semana pasada reconocieron la existencia de un remanente, lo agarraron y lo usaron para otra cosa".

En otro tramo de la entrevista, Banfi fue consultada sobre los resultados de las últimas elecciones bonaerenses, cuando pese a todo lo mencionado anteriormente, La Libertad Avanza se impuso en Bahía Blanca.

"Entiendo la filosofía del bahiense y cómo votó históricamente", respondió.

Y agregó: "El debate político va más allá de lo que le pasa al bahiense, justamente porque es aspiracionalmente capitalino mucho más que la mirada pueblerina que puede tener el porteño de lo que significa una ciudad como Bahía Blanca que está dentro de las diez con mayor población del país y que aporta un PBI del 1,5 %. No es joda Bahía Blanca".

Mirá la entrevista completa a continuación: