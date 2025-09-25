Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Economía y campo.

Las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Lo anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni.
 

Foto: archivo-La Nueva.

El gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.

Ayer se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.

Noticia en desarrollo

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

