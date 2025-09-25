Habló el kinesiólogo responsable del positivo de Sinner: "No le guardo rencor, la vida sigue"

El italiano Giacomo Naldi, fisioterapeuta despedido tras el doble positivo de Jannik Sinner en clostebol en Indian Wells 2024, aseguró este jueves que no guarda "rencor" al campeón de Wimbledon tras lo sucedido.

Durante el torneo estadounidense, Naldi dio un masaje al tenista italiano sin colocarse guantes. Lo hizo con una herida en un dedo que había curado con un producto que contenía el clostebol y que se halló en cantidades mínimas en el organismo de Sinner, insuficiente para mejorar las actuaciones deportivas y motivo por el que fue sólo sancionado tres meses por la Agencia Mundial Antidoping (AMA).

"Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque es un asunto que me dolió, tanto humana como profesionalmente", dijo Naldi en una entrevista con "La Gazzetta dello Sport".

El kinesiólogo actualmente trabaja en el equipo del tenista italiano Francesco Passaro.

"Me puso bien volver al circuito, vivir el ambiente de un Grand Slam. Y la recepción que tuve fue excelente por parte de todos. Jugadores, entrenadores, preparadores...", añadió. Entre ellos, Carlos Alcaraz, número 1 del mundo.

"Se acercó a mí, fue muy amable, como siempre, charlamos un rato y eso me hizo muy feliz", dijo.

Un argentino

Ahora, en el equipo de Sinner, el argentino Alejandro Resnicoff ocupa el puesto de Naldi. El preparador Umberto Ferrara, que también fue despedido por Sinner tras el positivo, se reincorporó al equipo en julio de 2025.

"Durante el proceso siempre mantuvimos una buena relación", explicó sobre su vínculo con Sinner.

A su vez, para Resnicoff significó un salto profesional de gran importancia. Tiene 51 años, se recibió de kinesiólogo en la Universidad de Buenos Aires y se radicó en Brasil en el año 2000. Allí trabajó con el equipo de Gustavo "Guga" Kuerten.

Reencuentro

"Siempre me comporté correctamente, nunca busqué protagonismo. Estas son las primeras declaraciones oficiales que hago desde que ocurrió todo, a veces se me han atribuido palabras sacadas de contexto que han desencadenado odio en las redes sociales y polémicas en mi contra. A diferencia de otros, nunca he dicho nada sobre lo ocurrido, y creo que mi corrección ha sido evidente y apreciada", añadió.

Y desveló cómo fue su reencuentro con Sinner en el circuito.

"Hablamos, fue cordial, nos contamos cosas privadas. Más allá de todo, queda la relación humana después de un caso que nos involucró y que solo fue una desafortunada serie de coincidencias, y somos conscientes de ello. Aunque la colaboración se haya interrumpido, no guardo rencor. Lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que pasar página. La vida sigue", concluyó.