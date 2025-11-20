Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Tenis.

Copa Davis: Argentina batalló hasta el final en dobles, pero no pudo ante Alemania

El equipo nacional perdió por 2 a 1 la serie de cuartos de final y se despidió de la competencia.

Foto: Olé

Argentina batalló hasta el final, pero no pudo vencer a Alemania y quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa Davis, tras la llave disputada en Bologna, Italia.

Luego de que ambos equipos ganaran un single por lado (Tomás Etcheverry y Alexander Zverev), el cruce se definió con el dobles.

Allí, la dupla argentina compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayó en tres sets, tras ceder en el último tras un durísimo tie break.

Los parciales del último punto de la llave fueron, 4-6, 6-4 y 7-6 (10).

 

Previo a esto, el equipo nacional había comenzado la jornada en ventaja, tras el triunfo de Tomás Etcheverry (60°) sobre Jan-Lennard Struff (84°).

El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7). Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) cayó ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, en dos sets.

El alemán se impuso por 6-4 y 7-6 (3) y forzó el tercer y decisivo juego en dobles.

 

Así, el seleccionado alemán, comandado por Alexander Zverev (3°) jugará las semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa con un sorpresivo 2-1, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) por lesión.

