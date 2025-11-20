Pacífico ya piensa en el 2026: renovó la dupla técnica y hay cambio de look para el Pirola

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Era arrancar ahora o que nos agarre el comienzo del año próximo reprochándonos que no hicimos nada”, fue el argumento, con peso propio, de Luis Tamames, presidente de la Subcomisión de fútbol del club Pacífico.

Después de una temporada para el olvido, donde salió último de la tabla general en la B de la Liga del Sur (8 puntos, 5 en el Apertura y 3 en el Clausura, donde nunca pudo ganar), el verde de Bahía puso manos a la obra para reestructurar, reformar, modernizar y embellecer el estadio Adolfo Pirola de calle Terrada al 2.200.

Con los materiales donados por la fundación River Plate, se reemplazó el techo de zona de vestuarios, evitando así las filtraciones y las goteras a los cambiadores cada vez que llovía.

“Se pusieron chapas nuevas y la idea es seguir ampliando hacia el sector de la utilería, pero primero se debe terminar lo que ahora se está haciendo”, graficó Tamames.

A su vez, comenzaron los trabajos de removimiento de piso para el resembrado del campo de juego.

“Este sábado, el domingo y el lunes se empezará a sembrar. Se van a tirar 400 kilos de semillas con fertilizante, queremos recuperar la cancha, para que el año que viene sea un ejemplo, un escenario a la altura de la competición”, resaltó el máximo referente del fútbol verdolaga.

“Además, se empezaron a reparar los paredones externos y los alambrados, siempre con mano de obra contratada por nosotros. Se completó la utilería, con camperas y equipos para todos los jugadores, más allá de que, y al fin, podemos contar con cuatro conjuntos de camisetas, pantalones y medias. Hoy, los chicos de nuestro club van a vestir todos iguales, y eso es un logro conjunto de la Sub y de la Comisión Directiva”, destacó el “Loro”.

“Se solucionaron los problemas de electricidad y hay agua potable en todos los rincones del estadio”, amplió, antes de informar que Plácido Sangronis y Sergio Hernández seguirán al frente del plantel de Primera división (incluso empezaron conversaciones con jugadores que pueden regresar y otros que llegarían como refuerzos) para la próxima edición del Promocional liguista.

En el predio también se avanza

Con el esfuerzo de la subcomisión del fútbol formativo, que logró vender rifas y distintos productos alimenticios para poder recaudar, los menores y juveniles de Pacífico van a poder contar con un gimnasio-Sum en el predio de la Quinta González Martínez.

“Se empezó a construir y es una obra fundamental para el desarrollo físico, la prevención de lesiones y la rehabilitación de chicos lastimados; con esa idea se encaró este proyecto”, deslizó Tamames.

Este es otro Pacífico, o al menos parece querer cambiar. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar… Y en eso está la gente del verde, apuntando a un 2026 mucho mejor.