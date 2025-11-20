El Sub 15 de la Liga se recuperó y mañana se juega su gran chance ante Neuquén

Un triunfo clave consiguió esta tarde el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur en el Torneo Nacional que organiza el Consejo Federal de Fútbol y que se disputa en Comodoro Rivadavia.

La victoria ante Junín, por 3 a 1, le permitió al combinado de nuestro medio recuparse del traspié de ayer y llegar con muchas chances a la definición de mañana.

Los goles para el éxito del equipo que conduce Federico Nieto los marcaron Benjamín Mordeglia, Alejo Albarracín y Lucas Busachelli.

Así las cosas, mañana viernes la Liga se medirá ante Neuquén, desde las 12, en la última y decisiva fecha de la competencia.

En caso de ganar, el combinado de nuestro medio se quedará con el torneo y se clasificará a la etapa final, donde se enfrentarán el campeón del Sur y el del Norte, el sábado 6 de diciembre en Córdoba.

Si la Liga (6 puntos) empata o pierde yo no tendrá chances y el clasificado será Neuquén (7) o Cómodoro (5).

Previo a este duelo, los dirigidos por la Chicha vencieron a San Juan en el debut (6 a 0) y cayerón ante el local en el segundo turno (3 a 0).

El plantel de la Liga del Sur lo integran: Alejo Albarracin, Thiago Aranda, Tomas Arduin, Thiago Bedolla, Francisco Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Agustín Dumrauf, Gonzalo Fernández, Benjamín Garzon, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

El cuerpo técnico, por su parte, está conformado por Federico Nieto, Fabián Tourn, Pablo Sánchez, Roberto Gauna, Diego Verdugo, Hugo Ríos y Oscar Manganaro.