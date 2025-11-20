El Sub 15 de la Liga tropezó ayer y hoy va por la recuperación en Comodoro Rivadavia

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur se presenta hoy por tercera vez en la fase nacional del Torneo Nacional que organiza el Consejo Federal de Fútbol y que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El combinado de nuestro medio se mide esta mañana ante la Selección de la Liga Deportiva del Oeste (Junín), a partir de las 11.

Los dirigidos por Federico Nieto acumulan un éxito y una derrota tras los dos primeros días de acción.

Ayer, la Liga cayó por 3 a 0 ante el Seleccionado local, luego del triunfo en el debut ante San Juan, por 6 a 0.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mañana, en tanto, cerrará la competencia ante Neuquén.

El plantel de la Liga del Sur lo integran: Alejo Albarracin, Thiago Aranda, Tomas Arduin, Thiago Bedolla, Francisco Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Agustín Dumrauf, Gonzalo Fernández, Benjamín Garzon, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

El cuerpo técnico, por su parte, está conformado por Federico Nieto, Fabián Tourn, Pablo Sánchez, Roberto Gauna, Diego Verdugo, Hugo Ríos y Oscar Manganaro.