Si el clima lo permite, el Sub 15 de la Liga inicia la etapa nacional en Comodoro Rivadavia

El alerta roja meteorológica que rige para Comodoro Rivadavia y otras regiones de Chubut, pone en duda el debut de hoy del seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur en la etapa nacional del Torneo Federal.

A la espera de la definición que hará este mediodía la organización, el combinado de nuestro medio haría su estreno a las 14 ante su par de San Juan, uno de los cuatro rivales que tendrá en esta fase.

Debido al pronóstico, que prevé ráfagas de viento de superen los 120 km/h, ya se suspendió los partidos que estaban previstos para esta mañana.

Además, entre otras actividades, el Ministerio de Educación del Chubut suspendió las actividades escolares presenciales.

No obstante y dependiendo de lo que suceda con el organigrama después de hoy, la Liga tendrá fecha libre el martes, el miércoles se medirá ante el local, el jueves ante Junín y el viernes frente a Neuquén.

Una vez que los cinco equipos se enfrenten entre sí, el primero de la tabla se clasificará a la etapa final, donde se enfrentará ante el mejor del Norte en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

*Los elegidos

Para esta etapa de la competencia, el entrenador Federico Nieto debió elegir a 20 jugadores, sin poder sumar a más de 4 por club.

Bajo estos parámetros, la Chicha eligió a los siguientes jugadores: Alejo Albarracín, Thiago Aranda, Tomás Arduin, Thiago Bedolla, Franceso Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Ángel Dumrauf, Gonzalo Fernández Chaves, Benjamín Garzón, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

A la delegación de la Liga en Comodoro también la integran Roberto Gauna (preparador físico), Hugo Ríos (asistente), Pablo Sánchez (asistente), Fabián Tourn (asistente), Diego Verdugo (entrenador de arqueros) y Oscar Manganaro (delegación).

*Así llegó

El seleccionado de la Liga del Sur llegó a esta instancia tras ser bicampeón de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Para eso, el combinado de nuestro medio venció en la final a Tandil, cayendo en la ida 1 a 0 de visitante y ganando la revancha agónicamente en cancha de San Francisco, por 3 a 1.

Previamente, los dirigidos por Federico Nieto habían ganado la fase de grupos tras derrotar sucesivamente a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Mientras que en el primer cruce, la Liga eliminó a Azul desde los 12 pasos (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la revancha.

En resumen, de 10 juegos, ganó 7, empató 2 y perdió 1.

Tras esta primera etapa, el goleador del equipo es Lucas Busachelli con 6 festejos.

Además, Thiaga Aranda y Benjamín Cepeda marcaron 3. Este último, haciendo el tanto clave de la final.

Entre todos los jugadores que vieron acción en esta fase, Gino Diomedi (foto principal) es el único que jugó todos los partidos.

Datos estadísticos: Eduardo "Cocho" López.