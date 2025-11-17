"Todo salió como queríamos", dijo Mauro Richotti, tras el título de Bahía en el Provincial U17

El seleccionado U17 de la Asociación Bahiense de Básquetbol se consagró campeón ayer del Provincial U17, con un equipo que no dejó ninguna de que fue el mejor de la competencia, desde el juego y los números.

El triunfo conseguido en la final ante Mar del Plata, por 69 a 46 en cancha de Villa Mitre, fue el broche de oro para un elenco que ganó la competencia de punta a punta, imponiéndose en todo los partidos y cediendo sólo un cuarto (cuando ya ganaba por 28) durante los cuatro días de acción.

Después de festejar un poco junto a sus dirigidos, el entrenador de Bahía, Mauro Richotti, analizó el certamen y el título en diálogo con La Nueva.

"La realidad es que sabíamos que era un grupo de jugadores competitivos, pero lo que teníamos en duda era formar el equipo para ver cómo se relacionaban y cómo reaccionaban a partir del juego, y la verdad que estuvieron a la altura. Me parece que defensivamente fueron impresionantes, cada uno que entraba sabía cómo hacer su trabajo. En tEodos los partidos nuestros rivales quedaron en una media de 50 puntos, eso nos dio mucha tranquilidad para ir juego a juego y fuimos de menor a mayor. Estamos contentos y lamentamos muchos las lesiones de Leo y Emi, que se esforzaron mucho para llegar, pero bueno son las circunstancias del juego y sabemos que pueden pasar. Pero con el resultado final, la verdad que estamos muy contentos y tranquilos", admitió el DT.

Mauro Richotti en pleno minuto en cancha de Independiente, durante el triunfo ante Tandil.

-Esa incertidumbre de armar el equipo, sólo te la iba a dar la competencia, era salir a la cancha y ver...

-Sí, tal cual. Era eso, era ver cómo reaccionaban. Acá hay muchos chicos mezclados, hay algunos de primer año y otros de segundo. Sabemos que esos, que compiten ya en Primera, quizás tienen otro roce y otra mentalidad. Y a los que vienen de abajo les falta trabajar más basquetbolísticamente y hasta psíquicamente. Pero bueno, todo salió como queríamos, como uno anhela, que es querer ganar.

Juan Cruz Santinti, asistente de Richotti, también festejó el título con los pibes.

Ezequiel Mica (PF), Wilfredo Lozano (PF) y Franco Borelli (PS) completaban el equipo de trabajo de Richotti.

Por una cuestión de reglamento de la categoría, todos los equipos deben salir a la cancha con quintetos distintos en los dos primeros cuartos. Esto era, sin dudas, un factor que beneficiaba a Bahía, que contaba con un largo, parejo y muy rico plantel, lo que le permitía, tarde o temprano, terminar quebrando el juego mucho antes del final (ver números estadísticos más abajo).

"Eso es lo que nos da la ventaja a nosotros. Teníamos un plantel de 13 y hasta dos jugadores más afuera por si pasaba algo y a la hora de decidir, con esos 15 cualquiera formar cualquier cuarto y cualquiera puede automáticamente entrar en el primero o el segundo. Es más, cuando empezamos el tercer cuarto cambiamos siempre la inicial, nunca mantuvimos la misma y nos dio buenos resultados. Ese es, quizás, lo que tiene Bahía que capaz no tienen las otras Selecciones", analizó Mauro.

-¿Qué te llevás, más allá del título?

-Me llevo un grupo hermoso, unos pibes espectaculares, que escuchan, que entienden, que preguntan, que quieren participar. El cuerpo técnico que son mis amigos, que siempre estamos juntos y vamos para todos lados, las horas trabajadas y que el resultado se dio. Es satisfactorio saber que venimos trabajando hace muchos meses y que se de el resultado y que los chicos entiendan y que agarren todo lo que uno trata de inculcarle, es lo que mas me llevo. El haber ganado es el resultado de todo lo que hicimos durante estos días.

Algunos de los campeones, con los trofeos que así lo demuestran: Copa y MVP..

Los pibes festejan con la copa del capeón.

-¿Qué ves en este grupo de chicos?

-Veo unas ganas tremendas, talla y el que no tiene talla está bien preparado físicamente para jugar de 1 o de 2. Veo trabajo en los clubes, eso también es bueno. Y, la verdad, que a la hora de entrenar estaban todos firmes, hasta el último día. Todos preocupados, ocupándose de su cuerpo, de su descanso, ellos cumplieron a la perfección con todo lo que le pedimos y esto es resultado de todo esto. Ojalá que el año que viene, esté o no esté, la camada del U17 y la de U15 siga teniendo el nivel que tuvo esta camada. Y que la U13 cuando pasen y puedan estar en U15 tengan la misma ganas y las mismas expectativas que estos chicos de querer ganar siempre.

-¿A nivel personal, qué significa este nuevo logro para vos?

-Lo disfruto, a esta altura lo disfruto mucho. Primero me da tranquilidad, es un año muy largo, estamos en noviembre, estamos compitiendo, y trato de disfrutarlo. Quizás en otro momento me costaría un poco más, estaría pensando ganaremos, no ganaremos. La verdad que como los vi a los chicos progresar, lo charlaba mucho con Juan (Santini) y decíamos que iba a ser muy dificil que alguien nos gane si los chicos jugaban así. No era que lo sabíamos de antemano, pero era cuestión de resultados, por la defensa, era un poco la lógica y el básquet para eso es muy puntual. Desde el primer día, que le ganamos bien a Mar del Plata, que sabíamos que era el más fuerte, cuando fueron pasando los días traté de disfrutarlo. Ahora ya me quedo tranquilo. Ahora (por ayer) entreno con Pacífico y mañana (por hoy) jugamos (NdR: ante Bahiense del Norte por un lugar en semifinales) y eso es lo bueno que tiene Bahía, que se compite constantemente, y la verdad que intento disfrutarlo mucho más de lo que lo disfrutaba hace unos años atrás. Quizás es por tener un plantel que entiendo más rápido, que fluye, que vos podés intercambiar conceptos, que podes preguntarle cómo están y ellos saben lo que tienen y lo que no, eso lo disfruto.

*El camino del campeón

Un torneo sin fisuras coronó ayer Bahía, al cerrar su participación invicto tras cuatro triunfos en fila.

A lo largo de la competencia, el equipo dirigido por Mauro Richotti anotó un promedio de 76,5 puntos (siendo 86 su máxima) y recibió un promedio de 48,5 (siendo 42 la mínima).

Además, el combinado de nuestra ciudad sólo perdió un cuarto de los 16 que jugó durante estos días: el tercero ante Junín en semifinales (18 a 15), luego de irse al descanso ganando por 28. Ese día también empató el último en 18.

*Dos malas entre tantas buenas

En un torneo que logró ganar de punta a punta, las únicas noticias negativas para Bahía fueron las lesiones.

En el primer cuarto del debut, perdió a Leonel Ruggiero por un esguince de tobillo luego de intentar un lanzamiento externo.

El base de Bahiense del Norte, y uno de los capitanes del equipo, ya no vio más acción en toda la competencia.

Además, en la final de ayer, cuando aún no se habían jugado ni dos minutos, salió lesionado Emiliano Andino.

El interno, también de Bahiense del Norte, sufrió una molestia en su rodilla izquierda, que lo obligó a dejar el juego tempranamente.

*El plantel campeón

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stéfano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli