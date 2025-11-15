Provincial U17: Bahía sigue imparable, venció a Junín y este domingo jugará la final por el título

El seleccionado U17 de la Asociación Bahiense de Básquet venció esta noche a su par de Tandil y se metió en la final del Provincial de la categoría que culminará mañana en nuestra ciudad.

Bahía se impuso por 86 a 61 en cancha de Villa Mitre y llegará invicto al partido por el título ante Mar del Plata, que se jugará este domingo a las 12.30 también en el José Martínez.

Al igual que en los otros dos juegos, el equipo que conduce Mauro Richotti quebró mucho antes de final el partido, sacando una ventaja que otra vez terminó siendo irremontable, esta vez para los juninenses.

Los más destacados en el combinado de nuestro medio fueron Felipe Germain (16 puntos), Enzo Roth (13) y Tomás Sabatini (10).

*El desarrollo

Luego de un primer cuarto algo parejo, el combinado local comenzó a escaparse en el cierre del primer parcial, en el marco de 10 minutos de goleo repartido y donde ambos equipos mostraron sus variantes.

Un buen inicio de Enzo Roth (9 puntos en el parcial), más el aporte de Luciano D´Amaro en la pintura y polifuncional Alejo Diel le empezaron a dar la primera luz al elenco bahiense, que ganó el cuarto inicial por 24 a 17.

Esa primera ventaja fue un abismo en el siguiente chico, donde la segunda batería de Bahía (por reglamento se cambian los quintetos al cambio de cuarto) fue muy superior a la de su rival y pudo tomar definitivamente las riendas del juego.

El combinado de nuestro medio mostró una soberbia y asfixiante defensa y una actuación individual sobresaliente, en la mano de Felipe Germain.

El pibe de Napostá terminó el parcial con 16 puntos, con 6 de 9 en tiros de campo, anotando 4 de 7 en triples y 2 de 2 en dobles.

Eso, sumado a un muy buen andamiaje colectivo y una gran contracción a la marca (generó 12 pérdidas en el primer tiempo) armaron un cuarto perfecto para Bahía que lo ganó ¡29 a 8! y se fue al descanso largo arriba por 28 (53-25). Antes, había sacado la máxima de 30 (53-23) con el cuarto triple de Felipe desde casi ocho metro.

La alegría y hasta algún festejo con el que los pibes se fueron al vestuario demostraban que Bahía, un rato largo antes del cierre, ya había dado un gran paso hacia la final.

Al regreso de los vestuarios, el partido se jugó en un contexto de mayor paridad y Junín ganó el tercer parcial por 18 a 15, aunque la ventaja todavía dejaba al equipo local en una zona de tranquilidad de cara al cierre. Entró al último cuarto ganando por 25: 68-43.

Ese último chico se jugó con otra intensidad y menor efectividad y terminó igualado en 18.

Bahía ya había hecho el trabajo antes y tenía asegurado su boleto a la final, que se jugará en un rato y a la que llegará de inmejorable manera.

*Sin fisuras, por el título

El seleccionado de Bahía llega a la final del certamen luego de un camino perfecto hacia la definición.

Previo a este juego, el combinado de nuestro medio había ganado invicto y con cierta holgura su grupo, venciendo a Mar del Plata, por 79 a 42 en cancha de Villa Mitre, y Tandil, a 70 a 48, en Independiente.

Este mediodía, desde las 12.30, volverá a enfrentar a los marplatenses en busca del título.

Previamente, a las 10.30, La Plata y Junín jugarán por el tercer puesto en el José Martínez.

*La síntesis

Bahía (86): K. Hernández (2), F. Dulsan (3), E. Roth (13), A. Diel (8) y L. D´Amaro (6), fi; F. Germain (16), T. Sabatini (10), N. Ramos (6), D. Olave (5) G. Groppa (8) y G. Di Steffano (9). DT: Mauro Richotti.

Junín (61): F. Paquinelli (2), J. Cangelosi (14), I. Rotelli (5), D. Sánchez (11) y J. Toscano (9), fi; S. Estellez (0), F. Pagura (8), T. Catelani (3), F. Demaria (0), J. Rivera (4), F. Arostegui (2) y R. Woodman (3). DT: Mariano Bossa.

Cuartos: Bahía, 24-17, 53-25 y 68-43.

Cancha: José -Martínez (Villa Mitre).

*Calendario y resultados

Jueves

Bahía 79-42 Mar del Plata

A las 20: Junín - La Plata (en Villa Mitre)

Viernes

Pergamino 57-67 Junín (en Estrella)

Mar del Plata 70-48 Tandil (en Independiente)

La Plata 57-67 Pergamino (en Estrella)

Tandil 45-72 Bahía

Sábado

Tandil 55-80 Pergamino.

La Pata 60-79 Mar del Plata.

A las 20: Bahía vs Junín.

Domingo

Tercer puesto (a las 10:30): La Plata vs Junín (en Villa Mitre)

Final (12.30): Bahía vs Mar del Plata (en Villa Mitre)

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stefano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de Julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli