Fuerte tormenta en Toay con vientos y granizo

Defensa Civil emitió alerta por tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo.Que se cumplió por la tarde de este sábado en Toay. Los efectos se sintieron con intensidad en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde este fin de semana se lleva a cabo el Turismo Carretera.

El viento provocó daños en puertas de la infraestructura y obligó a suspender momentáneamente la clasificación de la categoría

La Dirección de Defensa Civil compartió el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticaba a corto plazo tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

El alerta fue emitido a las 15:29 horas y tuvo una validez de dos horas desde su emisión, abarcando las zonas de Atreucó, Catriló, Guatraché, Santa Rosa, Toay y Utracán.