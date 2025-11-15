Inglaterra brilló ante los All Blacks y logró su décima victoria en fila

Se disputaron este sábado partidos correspondientes a la ventana de noviembre, también conocida como Nations Series, que tendrá este domingo a Los Pumas contra Escocia cerrando la programación (12.10).

Inglaterra -próximo rival de Los Pumas el domingo 23- superó a Nueva Zelanda por 33 a 19 en el partido más atractivo de la programación, resultado que consolidó el gran momento del XV de la Rosa al conseguir su décima victoria en fila.

En el estadio Allianz (Twickenham) de Londres, los locales revirtieron en la segunda parte un marcador adverso en la etapa inicial (12-11) y una desventaja de 12 puntos, para terminar brillando ante unos All Blacks desconocidos.

Fue con tries de Ollie Lawrence (24m), Sam Underhill (42m), Fraser Dingwall (54m) y Tom Roebuck (76m). Además, cumplió gran labor con el pie el apertura George Ford, autor de dos drops, dos conversiones y un penal.

Para los de negro hubo tries de Leicester Fainga'anuku (13m), Codie Taylor (17m) y Will Jordan (64m).

Informaron medios británicos que en más de 120 años, Inglaterra solo había vencido a Nueva Zelanda ocho veces, y como local no lo conseguía desde 2012.

La del Nations Series comenzó con éxito de Sudáfrica ante Italia por 32-14 (10-3), continuó con la agónica victoria de Gales sobre Japón por 24-23 con un penal convertido por Jarrod Evans a los 82m.

En los restantes dos cotejos del sábado Irlanda superó a Australia por 46 a 19 y Francia a Fiji por 34 a 21.