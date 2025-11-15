San Martín de San Juan y Godoy Cruz descendieron a la Primera Nacional; se salvó Aldosivi

Aldosivi lo hizo. El elenco de Guillermo Farré venció como local 4 a 2 a San Martín de San Juan, logró la permanencia y mandó al descenso al Verdinegro.

El Tiburón festejó en el José María Minella ante una multitud, en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

En simultáneo, Godoy Cruz no pudo con Riestra, empató 1 a 1 y bajó a la Primera Nacional junto al equipo de Leandro Romagnoli.

El Mar del Plata, el partido no tenía goles hasta la mitad del complemento y en la recta final aparecieron todas las emociones juntas.

Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado convirtieron los goles de Aldosivi.

Santiago Barrera y Tomás Fernández -de penal- anotaron para San Martín de San Juan, que por reglamento tampoco podrá jugar los playoffs pese a que hasta el momento logra la clasificación.

Bajó el Tomba

Godoy Cruz no pudo vencer a Deportivo Riestra, empató 1 a 1 en la última fecha del Torneo Clausura y descendió de categoría tras 17 años en Primera División.

El Tomba quedó anteúltimo en la Tabla Anual con 29 unidades y perdió la categoría debido a que San Martín de San Juan finalizó último en ambas tablas: Anual y Promedios.