Un campeón del mundo con Argentina ingresó al Salón de la Fama Internacional del Fútbol

El plantel argentino que ganó la Copa del Mundo 1978. Foto: El Gráfico.

El arquero argentino campeón del mundo en 1978, Ubaldo Matildo Fillol, ingresó en el Salón de la Fama Internacional del Fútbol en un evento que tuvo lugar en la ciudad de Pachuca, en México.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la entidad que nació en 2011 y cuenta con el aval de la FIFA reconoció al ex arquero de River junto a otras figuras del fútbol mundial como el colombiano René Higuita, el brasileño Dunga, el español Iker Casillas, el uruguayo Diego Forlán, el inglés Gary Lineker y el neerlandés Ronald Koeman.

“Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país” declaró el ex arquero de 75 años.

Fillol debutó en la Argentina el 3 de julio de 1974, en el Mundial de Alemania. Entre 1974 y 1985 atajó en 58 partidos oficiales, disputó las Copas del Mundo de Argentina 1978, donde fue campeón, y España 1982.

Además, el oriundo de San Miguel del Monte que atajó en todo el recorrido de Eliminatorias Sudamericanas hacia el bicampeonato mundial de México 1986, cita en la que no estuvo presente.

En la Selección, el ex Quilmes, Racing y Vélez fue superado en presencias por Emiliano ´Dibu´ Martínez y Sergio Romero, quien sigue al frente de este listado con 96 partidos. (NA).