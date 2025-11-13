Provincial U17: Bahía tuvo un feliz estreno ante Mar del Plata

Ruggiero penetra con potencia ante la doble marca, antes de salir lesionado en el tobillo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Un sólido triunfo tuvo el seleccionado U17 masculino de la Asociación Bahiense de Básquet, por la primera fecha del provincial de la categoría que se disputa desde hoy y hasta el domingo en nuestra ciudad.

Yendo de menor a mayor, el combinado de nuestro medio venció a Mar del Plata, por 79 a 42, en cancha de Villa Mitre, donde se jugará el grueso de la programación a lo largo de estos días.

La mancha en el debut de Bahía fue la lesión de Leonel Ruggiero, quien se torció el tobillo izquierdo luego de un lanzamiento exterior cuando quedaban 3m53s para que finalice el primer cuarto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras ser atendido en el lugar, el juvenil de Bahiense del Norte se calzó e intentó probar, aunque el dolor le impedía siquiera pisar con normalidad, por lo que en el tercer cuarto dejó la cancha para ser revisado por un especialista.

No obstante eso, el equipo que conduce Mauro Richotti, fue creciendo con el correr de los minutos y, acaso, mientras se fue sacando de encima la tensión por el estreno en casa.

Luego de un comienzo parejo, Bahía empezó a despegar lentamente, ganando el primer cuarto por 21 a 14 y el segundo por 17 a 14.

El quiebre definitivo se produjo en el segundo tiempo, tras quedarse con el tercer parcial por 18 a 6 y ganando el último por 23 a 8, estirando así la distancia que llegó a ser de 37 puntos en el cierre.

Emiliano Andino y Diego Olave fueron los más destacados desde el goles en el dueño de casa, sumando 14 y 12 puntos respectivamente.

Mañana viernes, Bahía cerrará la fase de grupos ante Tandil, a partir de las 18.30 en cancha de Independiente.

*La síntesis

Bahía (79): L. Ruggiero (0), F. Dulsan (3), A. Diel (6), E. Roth (9) y E. Andino (14), fi; F. Germain (8), T. Sabatini (2), N. Ramos (4), D. Olave (12), G. Groppa (8), K. Hernández (9), L. D´Amaro (4). DT: Mauro Richotti.

Mar del Plata (42): I. Kaluch (6), S. Cid (2), B. Sánchez (9), K, Jensen (3) y L. Zarini (0), fi; R. Ruiz (0), S. Daconte (0), G. Aman (5), A. Velo (2) y A. López (6).

Cuartos: Bahía, 21-14, 38-28 y 56-34.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

El calendario

El torneo se divide en zona Norte y Sur.

En la Norte participan Junín, La Plata y Pergamino, y en la Sur, Bahía, Mar del Plata y Tandil.

Cada grupo juega todos contra todos y los dos primeros pasan a semifinales, mientras que los terceros se enfrentan por el quinto puesto.

Hoy

Bahía 79-42 Mar del Plata

A las 20: Junín - La Plata (en Villa Mitre)

Viernes

A las 10: Pergamino-Junín (en Estrella)

A las 10: Mar del Plata-Tandil (en Independiente)

A las 18:30: La Plata-Pergamino (en Estrella)

A las 18:30: Tandil-Bahía (en Independiente)

Sábado

A las 10: por el quinto puesto (en Villa Mitre)

A las 18: semifinal 1 (1ºNorte-2ºSur, en Villa Mitre)

A las 20: semifinal 2 (1ºSur-2ºNorte, en Villa Mitre)

Domingo

A las 10:30: por el tercer puesto (en Villa Mitre)

A las 12:30: final (en Villa Mitre)

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stefano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de Julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli