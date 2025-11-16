Calor y viento: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada caracterizada por el viento y las altas temperaturas es la que vivirá este lunes Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima alcanzará los 31 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo frío y ventoso a cálido. El viento será fuerte del noroeste y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La temperatura mínima del lunes será de 11 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo cálido y ventoso. El viento tendrá intensidad fuerte del sector oeste; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será buena.

En esas horas se dará la máxima del día, con 31 grados centígrados.

Por su parte, la noche será templada con viento en disminución. Se estima para medianoche una temperatura de 21 grados centígrados.