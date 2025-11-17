Napostá-Estudiantes y Pacífico-Bahiense del Norte definen a los últimos pasajeros de semifinales

Se disputarán este noche los terceros partidos de las dos series de cuartos de final que restan definirse, en el torneo de primera división del básquetbol local, Aldo "Bebe" Storti.

Ambos encuentros comenzarán a las 21.

En el Antonio Palma, Napostá (2º de la fase regular) esperará por Estudiantes (7º), luego de ambos se ganaran como locales.

Mientras que en el William Harding Green, cruzarán Pacífico Pacífico (4º) y Bahiense del Norte (5º) luego de que también se vencieran en sus escenarios.

En semifinales, en tanto, ya esperan Villa Mitre (1º) y Pueyrredón (6º), quienes se impusieron en sus respectivas series por 2-0 ante Leandro N. Alem (8º) y Olimpo (3º).

En la segunda jornada de los cuartos de final disputada el jueves pasado la eliminación de Olimpo -ganador del primer torneo- determinó que haya final anual con quien se quede con este tramo, para conocer al campeón de la temporada 2025.

Napostá (2º)-Estudiantes (7º)

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Juego 1: Napostá ganó como local por 87 a 78 y sumó su sexta victoria en fila.

Juego 2: Estudiantes se impuso en el Osvaldo Casanova, por 79 a 76, con un doble de Jorge García que empató el juego para el local en 76 a 26s y luego la definición de la mano de Jerónimo Mitoire a 8s por doble y adicional.

Pacífico (4º)-Bahiense (5º)

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Alejandro Vizcaino.

Juego 1: con otro cierre épico en la temporada, Pacífico se quedó con el primer juego de la llave, ganando por 84 a 83, tras un rebote ofensivo de Santiago Loos, quien "cacheteó" un libre errado por Juan Cruz Redivo. "Por suerte está cayendo de nuestro lado", admitió el héroe de la noche del lunes con La Nueva.

Juego 2: en el Manu Ginóbili, Bahiense se impuso por 81 a 72.