Segundo tiempo: Olimpo, que malogró un penal, empata sin goles ante Douglas Haig

Olimpo iguala sin goles ante Douglas Haig, por la revancha de los cuartos de final del la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El encuentro se juega en el Roberto Carminatti y es dirigido por Matías Billone Carpio.

En la última jugada del primer tiempo, el arquero visitante Ezequiel Bacher le contuvo un penal a Enzo Coacci.

Tras el categórico 0-5 sufrido en la ida, el equipo de nuestra ciudad debe ganar por 5 o más goles para seguir en carrera en la competencia, ya que cuenta con ventaja deportiva.

Para esta tarde, el entrenador Mauricio Giganti repitió el 11 inicial de la ida: Juan Pablo Lungarzo; Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra; Ivo Di Búo, Sebastián Fernández, Diego Ramírez, Coacci; Leandro Espejo, Gonzalo Tarifa y Cristian Amarilla.

En el entretiempo, Alan Murialdo ingresó en lugar de Coacci.

La visita, en tanto, forma con: Ezequiel Bacher; Boris Magnano, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Santiago Gutiérrez; Joaquín Castellano; Murial Orlando y Elián Tus.

A los 11 minutos salió reemplazado Baglivo, autor de tres goles en el partido de ida. En su lugar ingresó Lautaro Ojeda.

*El resto

Los cuartos de final comenzaron a definirse ayer, con la clasificación del Atlético de Rafaela, que venció como local al Brown de Madryn por 1 a 0 y ganó la serie 3 a 1.

El gol del triunfo de la revancha lo anotó Ciro Laineker, a los 44 minutos.

En la ida, la Crema se había impuesto por 2 a 1 como visitante.

En estos momentos, también se disputan los otros dos juegos de cuartos de final.

San Martín de Formosa (1) 0-0 (0) Atenas de Río Cuarto.

Gimnasia de Chivilcoy (0) 0-1 (1) 9 de Julio de Rafaela