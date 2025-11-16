Con tablas en la última partida, a Faustino Oro le alcanzó para ganar "El Match del Año" en Bahía

El Maestro Internacional Faustino Oro fue el ganador de "El Match del Año", tal como se denominó al desafío frente al Gran Maestro Sandro Mareco que concluyó este domingo en las instalaciones del estadio Dow Center de nuestra ciudad.

Durante este fin de semana estos talentosos ajedrecistas, cuyo nivel trasciende el país, se enfrentaron a seis partidas divididas en tres el sábado y las restantes hoy.

Iniciaron la jornada final con 1,5 puntos cada uno, aunque Oro tomó ventaja y llegó a la sexta y última partida con ventaja de 3 puntos a 2 de Mareco. Si bien terminaron en tablas, al prodigio de 12 años le alcanzó el puntaje para consagrarse y ganar la Copa Protegen.

En la sexta y última partida Oro, con piezas blancas, fue llevando el ritmo dentro de un sistema de juego de partidas rápidas que le es muy favorable. Es decir, cada jugador tuvo 20 minutos en su reloj al iniciar la partida y ganó/sumó 10 segundos por cada movimiento que realizó.

En el tramo final de la partida Faustino se perfiló de mejor manera pero Mareco lo complicó con una defensa que no le permitió definir y concluyeron en tablas.

Oro: "Pude presionar"

“Muy contento de haber ganado. En la última (partida) dije bueno, vamos a hacer tablas no sea cosa que...”, contó Faustino Oro a la emisión del streaming, luego del desafío y en relación a la sexta partida.

“El primer día (Sandro Mareco) me dominó bastante bien, sobre todo en las dos partidas que tuvo blancas. Me dominó bien. En la última estaba igualada y me colgué con un mate. Pero el primer día sentí que no estaba jugando tan bien aunque pude escapar”, contó, en diálogo con Martín Bitelmajer, relator y comentarista de la serie.

“Y en este segundo día, la primera partida jugué feo y pude escapar y en las otras siento que jugué bien y lo pude presionar”, agregó Oro.

Mareco: "No aproveché chances"

También Sandro Mareco, campeón argentino defensor, analizó su rendimiento en el match.

“Estuvo bueno. La última partida fue horrible, je, súper mala... De hecho él (por Oro) iba ganando súper fácil y se le complicó un poquito, pero ya lo tenía ganado al match”, dijo Mareco.

“En las otras partidas, en general, me pareció que no aproveché muchas chances que tuve. En general en el último tiempo me pasó en un montón de partidas en las que desaproveché oportunidades”, reconoció.

Pepe: "Fue un placer"

Este desafío fue organizado por el grupo Holding Protegen y el taller de ajedrez "Aldo García Labandal" y tuvo como escenario el Dow Center, que cuenta con una lugar para la práctica de ajedrez y donde Pepe Sánchez fue el anfitrión.

"Conocía la historia de Faustino, vengo siguiéndo su trayectoria; ayer charlé bastante con sus padres. Alejandro, el papá, es un ex jugador de básquet. La verdad que más allá del talento y la genialidad de Faustino, tiene la suerte de tener unos padres increíbles para contentarlo y guiarlo en este camino", dijo Pepe a modo de balance.

"Fue un placer tenerlos en Bahía a Faustino y a Sandro, dos cracks de nivel internacional y que son nuestros", agregó.

El ajedrez es una actividad con la que Pepe está familiarizado.

"De chiquito jugaba con mi papá, y de hecho en el Dow siempre hay una cancha de ajedrez disponible porque me parece un juego maravilloso", concluyó.