El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla para este lunes por vientos en Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos durante el mediodía y la tarde de este lunes en Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense.

El aviso -que regirá entre las 12 y las 18- señala que habrá "un incremento en la intensidad del viento del sector oeste sobre el sudoeste provincial, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que localmente pueden alcanzar los 75 km/h, especialmente en los municipios costeros".

"Durante la noche, la intensidad del viento tenderá a disminuir de manera progresiva", completa el mensaje del SMN.

Además de nuestra ciudad, el fenómeno afectará a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves.

Como en cada alerta amarilla, desde el SMN recomiendan evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, y mantenerse informado.