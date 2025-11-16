Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian: la inesperada reunión que encendió las redes

Britney Spears volvió a ser noticia, esta vez por una reunión inesperada con Kim y Khloé Kardashian en la noche de ayer en la casa de una de las socialitès.

La cantante disfrutó de una velada relajada junto a las hermanas y su mánager, Cade Hudson, un encuentro que rápidamente generó revuelo cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales ya que no se sabía del vínculo entre las hermanas y ella.

Kim Kardashian fue la encargada de mostrar el detrás de escena de la reunión. En una de sus historias de Instagram, publicó una selfie tomada sobre una cama donde se la ve junto a Britney, Khloé y Hudson.

Spears, aparece divertida, sacando la lengua y vistiendo un top amarillo con los hombros al descubierto. Kim, por su parte, posó con una chaqueta oscura con capucha y acompañó la imagen con la frase: “Noches en Calabasas”.

Más tarde, la empresaria compartió otra postal de la noche. En ella, Khloé se sumó al mood distendido con un pijama navideño y un gesto juguetón frente a la cámara, mientras las demás optaron por expresiones más sobrias.

La reunión se produjo en medio de días agitados para Spears. Su exmarido, Kevin Federline, ofreció recientemente declaraciones sobre la relación de la cantante con sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), luego de la publicación de su libro “You Thought You Knew”, donde describe episodios de consumo y comportamientos erráticos que ella ha desmentido tajantemente.

En octubre, antes del lanzamiento del libro, Spears respondió a las acusaciones a través de una publicación en X, donde calificó los señalamientos como “mentiras piadosas” y lamentó que su historia personal se utilice para beneficio económico de otros: “La única perjudicada soy yo”, escribió. (NA)