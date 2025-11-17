Moiraghi: "Entiendo a la gente, nosotros también teníamos la ilusión de subir este año"

Tras la eliminación de Olimpo ante Douglas Haig, Néstor Moiraghi salió del vestuario para retirarse del estadio junto a Martín Ferreyra.

Tincho, visiblemente emocionado, no pudo hablar ante las cámaras de Telefé, porque se quebró antes de comenzar a reflexionar sobre la derrota ante el elenco de Pergamino.

El Chino, también dolido, frenó amablemente y analizó lo sucedido con La Nueva.

-Chino, ¿qué sensaciones?

-Bronca. Decepción y un montón de cosas más, pero ya está. Lamentablemente se terminó y a pensar en el próximo año.

-¿Era muy cuesta arriba levantarlo hoy, más allá de que en el arranque salieron a buscarlo y tuvieron algunas chances?

-Sí, sí, obvio, fuimos, lo buscamos, teníamos la fe y la esperanza de poder revertir la situación, pero lamentablemente no se pudo. Terminamos perdiendo el partido por ir a buscarlo, que era lo que teníamos que hacer.

-¿Entendían que gran parte de la serie se había definido en Pergamino?

-Sí, sí, pero hasta que no está el silbato final no bajás los brazos. Hicimos eso hoy (por ayer), pero no pudimos ni siquiera empatar.

-¿Cómo transitaron la semana después del 0-5?

-Nada, estuvimos dolidos, es lamentable, pero entendíamos que había que poner la cara y dejar la mejor imagen posible para que no nos vayamos con la cabeza agacha.

-Te tocó vivir otros momentos en el club, ¿entendés el enojo y la desilución de la gente por no poder lograr el objetivo otra vez?

-Entiendo todo, todo lo que ha pasado. Nosotros también teníamos la ilusión de poder subir este año, uno vino con esa ilusión, con esas ganas, traté siempre de dejar el máximo, de dejar todo. Lamentablemente se terminó y tendremos que pensar en el año que viene.

-¿Más allá de este final, cómo viviste el año a nivel personal, que me imagino llegaste con la ilusión de ascende?

-Sí, obvio. Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas van a salir bien, no esperás un golpe así pero tocó. Nos tocó vivir esto y lo vivo con muchísima bronca y desilusión, pero tengo que estar tranqiulo que dejé todo y lamentablemente no se dio.

-Mencionás el año que viene, te vamos a ver por acá de nuevo entiendo...

-Sí, es muy probable, todavía tengo que hablarlo, pero es muy probable. Me siento bien y quiero poder tratar de lograr el objetivo que es para lo que vine.