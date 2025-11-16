¡Bahía campeón! La Selección venció a Mar del Plata y ganó el Provincial U17 de punta a punta

¡Dale campeón! Todo Bahía celebra el título conseguido en el Provincial U17. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

La selección masculina U17 de la Asociación Bahiense de Básquet se consagró campeón invicto del Provincial U17 que se disputó en nuestra ciudad del jueves al domingo.

Bahía venció esta tarde a Mar del Plata en la final, por 69 a 46 en cancha de Villa Mitre, y cerró un torneo perfecto ganando los cuatro partidos que disputó.

La gran figura de la final fue Alejo Diel, elegido MVP, quien terminó como goleador del partido decisivo con 20 puntos (7-12 en t2, 1-1 en t3 y 3-6 en libres) y 8 rebotes.

Los capitanes Leonel Ruggiero y Diego Olave recibieron la copa

Alejo Diel, MVP y campeón.

Apoyado en un gran trabajo defensivo, que le permitió explotar las muchas y muy buenas variantes ofensivas, el combinado juvenil de nuestro medio terminó coronando un merecidísimo título.

Una larga, pareja y muy buena rotación le permitió a Bahía dominar los cuatro juegos de la competencia y completar un certamen sin fisuras.

*El desarrollo de la final

El comienzo del juego fue parejo y con algunas imprecisiones, acaso, por la tensión lógica de saber que estaba en juego el título del torneo.

Lo cierto que eso, la lesión temprana de Emiliano Andino (ver abajo), un primer cuarto cargado de foules armaron un inicio algo cortado y que le costó entrar en ritmo.

En ese contexto, Bahía tardó un rato en encontrar fluidez en ataque para aprovechar sus variantes ofensivas y dependió casi en exclusiva del goleo de Alejo Diel.

El pibe de Olimpo anotó 12 de los 16 puntos del equipo, que terminó ganando el parcial por 16 a 12.

Alejo Diel la suelta en bandeja, en uno de sos 20 puntos de la final.

Alejo Diel, la figura de final, busca el pase entre los brazos de León Zarini.

Ya en el segundo cuarto, el equipo dirigido por Mauro Richotti siguió intenso en defensa y obligó a su rival a tirar tiros incómodos o de bajo porcentaje.

Manteniendo eso atrás, cuando encontró gol adelante empezó a estirar la luz en el marcador.

Porque cuando a esas buenas defensas le pudo sumar contrataques efectivos u ofensivas fluidas, castigó a Mar del Plata con sus variantes de gol y llegó a estirar la diferencia a 17, con un buen pasaje de Groppa (junto a Olave terminaron el primer tiempo con cuatro faltas), la intensidad y conducción de Nicolás Romano desde la base y el aporte en la pintura de Luciano D'Amaro.

Kevin Hernández remonta la cancha frente a León Zarini.

Así las cosas, sin mostrar su mejor versión en ataque, al dueño de casa le alcanzó con buenas defensas y algunos destellos adelante para irse al entretiempo arriba por 12: 37-25.

Al regreso de los vestuarios, Bahía siguió jugando con esa tranquilizadora ventaja a su favor y mientras fue encontrando soluciones en sus variantes ofensivas, mantuvo esa diferencia que le permitía llevar el trámite a su favor.

Ganando el tercer parcial 15 a 10, el combinado de nuestro medio entró al último cuarto del torneo arriba por 17 (52 a 35) y con todo dado para cerrar el Provincial de la mejor manera.

Aunque Mar del Plata, un equipo mejorado con respecto al del debut, intentó echar el resto al comienzo del parcial, Bahía volvió demostrar su capacidad anotadora y su buena rotación para, en un abrir y cerrar de ojos, empezar a dar el golpe final.

Apoyado nuevamente en lo que le daba la parte defensiva, encontró otra vez en el goleo de Diel, el aporte de Groppa y una penetración de Kevin Hernández, los puntos necesarios para irse arriba a 17 (58-41) promediando el parcial.

Aunque, a decir verdad, la estocada definitiva llegó apenas unos minutos después, cuando entre Kevin Hernández y Alejo Diel robaron una pelota en la salida y el pibe de Olimpo, la gran figura de la final, remató la contra con una gran definición de bandeja pasada.

A eso le vino otra conversión más de Hernández y la diferencia se fue a 21, con 2m38s por jugar, y luegp llegó la máxima de 23 (67-44).

Con todo a su favor, solo quedó tiempo para esperar por la coronación y que los pibes de Bahía festejen con sus familiares y amigos un merecidísimo título que ganaron de punta a punta.

¡Felicitaciones, campeones!

La síntesis

Bahía (69): K. Hernández (8), F. Dulsan (2), E. Roth (3), A. Diel (20) y E. Andino (0), fi; F. Germain (0), T. Sabatini (7), N. Ramos (8), D. Olave (3), G. Groppa (7), L. D´Amaro (8) y G. Di Stéfano (3). DT: Mauro Richotti.

Mar del Plata (46): B. Sánchez (6), A. Velo (3), J. Vignolo (6), L. Zarini (6) y K. Jensen (2), fi; I. Kaluch (2), J. Mallistreli (0),S. Cid (1), S. Daconte (4), G. Aman (14) y A. López (2). DT: Juan Cruz Narvarte.

Cuartos: Bahía, 16-12, 37-25 y 52.35.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

*¡Dale campeón!

Los capitanes Leonel Ruggiero y Diego Olave recibieron la copa y la compartieron junto al equipo.

*A puro festejo

Genaro Groppa festeja junto a su familia y la bandera que acompañó a los pibes en todo el torneo ¡Felicitaciones!

Faundo Dulsan regresa al banco para seguir festejando con sus compañeros.

Tomás Sabatini y un sentido abrazo de campeón con Diego Olave.

Sabatini y Groppa y un abrazo que ya se sentía como un título.

*El camino del campeón

Un torneo sin fisuras coronó este mediodía Bahía, al cerrar su participación invicto tras cuatro triunfos en fila.

A lo largo de la competencia, el equipo dirigido por Mauro Richotti anotó un promedio de 76,5 puntos (siendo 86 su máxima) y recibió un promedio de 48,5 (siendo 42 la mínima).

Además, el combinado de nuestra ciudad sólo perdió un cuarto de los 16 que jugó durante estos días: el tercero ante Junín en semifinales (18 a 15), luego de irse al descanso ganando por 28. Ese día también empató el último en 18.

*Dos malas entre tantas buenas

La mala noticia de la final: Emiliano Andino sufrió una lesión en su rodilla izquierda.

En un torneo que logró ganar de punta a punta, las únicas noticias negativas para Bahía fueron las lesiones.

En el primer cuarto del debut, perdió a Leonel Ruggiero por un esguince de tobillo luego de intentar un lanzamiento externo.

El base de Bahiense del Norte, y uno de los capitanes del equipo, ya no vio más acción en toda la competencia.

Además, en la final de hoy, cuando aún no se habían jugado ni dos minutos, salió lesionado Emiliano Andino.

El interno, también de Bahiense del Norte, sufrió una molestia en su rodilla izquierda, que lo obligó a dejar el juego tempranamente.

*El podio

En la previa al partido por el título, Junín completó el podio de la competencia.

El elenco juninense venció a La Plata por 97 a 73 y se quedó con el tercer puesto del torneo.

*Reconocimiento

Enzo Roth y Ezequiel Catalán recibieron un presente de parte de la Asociación Bahiense por su destacada actuación en la selección nacional U16.

*Calendario y resultados

Jueves

Bahía 79-42 Mar del Plata.

Junín 57-73 La Plata.

Viernes

Pergamino 57-67 Junín.

Mar del Plata 70-48 Tandil.

La Plata 57-67 Pergamino.

Tandil 45-72 Bahía.

Sábado

Tandil 55-80 Pergamino.

La Pata 60-79 Mar del Plata.

Bahía 86-61 Junín.

Domingo

Tercer puesto: La Plata 97-73 Junín.

Final: Bahía 69-46 Mar del Plata.

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stéfano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli