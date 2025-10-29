En un final dramático, la Liga del Sur se coronó campeón en la última pelota

En un final infartante, el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur encontró la gloria en la última pelota y se quedó con el título de la Federación Pampeana Sur tras vencer a Tandil 3 a 1 en cancha de San Francisco.

El seleccionado de Federico Nieto revirtió el 0-1 de la ida y se coronó bicampeón.

La historia se resolvió en la agonía del cotejo. El vistante tuvo el empate en los pies de Bonanna, pero el 17 falló sin oposición y en la réplica la Liga del Sur lo ganó gracias al gol de Cepeda, que fue a buscar de puro optimista nomás el error ajeno y el rechazo del arquero Lobos pegó en la tibia del 18 y la pelota entró casi mansamente para desatar la algarabía de los anfitriones.

Así se cerró un partido muy bien jugado por los dos, sin juego brusco, con gran comportamiento de los dos bandos y con mucha lealtad.

Bombazo letal, pero sufrió

El partido arrancó a pedir del local porque al minuto de juego Alejo Albarracin sacó un bombazo de derecha que se rozó el travesaó y se metió. Golazo.

La serie estaba empatada y el conjunto liguista parecía ganar en tranquilidad.

Pero Tandil nunca perdió la brújula, estuvo muy ordenado y lastimó con un Salituri indomable.

De a poco fue mereciendo la paridad. Un tiro libre de Valdez --tras falta al 9 Salituri-- se estrelló en el ángulo superior izquierdo de Magariños.

Y, a los 35 minutos, el capitán Castiglioni fauleó a Salituri y Krieger no dudó en sancionar la pena máxima.

El capitán Manuel Nosei no falló desde los 11 metros y puso al visitante arriba en la serie.

El banco, clave

Chicha Nieto comenzó a mover las piezas en el mediocampo y le dio notables dividendos.

El huésped ya no estuvo tan cómodo y la Liga del Sur se mostró más dinámica.

Y llegó el desnivel, a los 13 minutos. El ingresado Meriño se mostró lúcido para asistir a Busachelli y el 9 cruzó un zurdazo maravilloso.

Tandil reaccionó rápido y Salituri metió un cabezazo en el poste.

Además, Magariños tuvo un par de buenas intervenciones y el partido parecía encamaninado a los penales.

Pero, la fortuna cayó del local local y Cepeda se terminó convirtiendo en el héreo casi inesperado.

Así, la Liga del Sur volvió gritar campeón.

La síntesis

LIGA DEL SUR 3

Magariños

Lanari

Theaux

Castiglioni (c)

Peña

Mordeglia

Cruz Delgado

Diomedi

Bedolla

Albarracín

Busachelli

DT: F. Nieto

TANDIL 1

Lobos

Techeyro

Nosei

Domínguez

González Mera

Cuarterola

Valdez

Fuentes

Guevara

Almeida

Salituri

DT: E. Andolfatti

PT. Goles de Albarracín (LdS), al minuto; y Nosei (T), de penal, a los 35m.

ST. Goles de Busachelli (Lds), a los 13m. y Cepeda (LdS), a los 43m.

CAMBIOS. 45m. Meriño por Mordeglia, 56m Aranda por Bedolla, 67m. Cepeda por Busachelli y 84m. Henkel por Albarracín, en la Liga del Sur; 45m. Bonanna por Almeida, 72m. Basualdo y Marsigliotti por González Meza y Valdez y 74m. Espíndola por Cuarterola, en Tandil.

ARBITRO. Alejandro Krieger.

CANCHA. San Francisco.