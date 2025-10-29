Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

17.6°

Falta agua en cinco barrios de Bahía Blanca por la rotura de un caño

ABSA informó que se trata de una avería provocada por una intervención de otra empresa.

Foto: archivo La Nueva.

La empresa ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de Salliqueló y Yapeyú.

La rotura se produjo por la intervención de otra empresa que realizaba obras en el sector, señalaron.

Por la avería y los trabajos de reparación está afectado el suministro de agua en los barrios Aldea Romana, Patagonia Norte, Las Acacias, Los Horneros y San Agustín, hasta la finalización de las tareas.

Como consecuencia, ABSA solicita a los usuarios cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

