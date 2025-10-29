Falta agua en cinco barrios de Bahía Blanca por la rotura de un caño
ABSA informó que se trata de una avería provocada por una intervención de otra empresa.
La empresa ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de Salliqueló y Yapeyú.
La rotura se produjo por la intervención de otra empresa que realizaba obras en el sector, señalaron.
Por la avería y los trabajos de reparación está afectado el suministro de agua en los barrios Aldea Romana, Patagonia Norte, Las Acacias, Los Horneros y San Agustín, hasta la finalización de las tareas.
Como consecuencia, ABSA solicita a los usuarios cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.