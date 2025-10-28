Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana

Netflix presentó su nueva batería de lanzamientos para la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre, con títulos que renuevan el catálogo hacia el cierre del décimo mes del año.

Tras varias producciones fuertes en este arranque de 2025, la plataforma suma nuevas películas, series y temporadas que prometen mantener el ritmo de estrenos.

Películas

• Maldita suerte (29 de octubre)

Series

• La agente encubierta (27 de octubre)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

• Naturaleza de pesadilla: Lost in the Jungle (28 de octubre)

• Mo Amer: Wild World (28 de octubre)

• Los dueños del juego (29 de octubre)

• The Witcher (30 de octubre)

• Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30 de octubre)

• Son of a Donkey (30 de octubre)

• El imperio de Ámsterdam (30 de octubre)

• Respira (31 de octubre)