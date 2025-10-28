Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo, con varias novedades para el cierre del mes.
Netflix presentó su nueva batería de lanzamientos para la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre, con títulos que renuevan el catálogo hacia el cierre del décimo mes del año.
Tras varias producciones fuertes en este arranque de 2025, la plataforma suma nuevas películas, series y temporadas que prometen mantener el ritmo de estrenos.
Películas
• Maldita suerte (29 de octubre)
Series
• La agente encubierta (27 de octubre)
• Naturaleza de pesadilla: Lost in the Jungle (28 de octubre)
• Mo Amer: Wild World (28 de octubre)
• Los dueños del juego (29 de octubre)
• The Witcher (30 de octubre)
• Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30 de octubre)
• Son of a Donkey (30 de octubre)
• El imperio de Ámsterdam (30 de octubre)
• Respira (31 de octubre)