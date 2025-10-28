Indagan a "Señor Jota", señalado como autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela

Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como Señor Jota y señalado como autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela, es indagado hoy por el fiscal Adrián Arribas tras su detención en el marco de la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hombre, que ya se encontraba detenido en Palermo por una causa de narcotráfico y tenía una extradición pendiente a Perú, fue imputado en la investigación del triple crimen luego de que una mujer —cuya identidad se mantiene en reserva y que permanece privada de su libertad— lo señalara directamente como responsable.

Zabaleta Cubas fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por haberse cometido con premeditación, por la cantidad de víctimas, por alevosía y ensañamiento, por mediar violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa.

Según su testimonio, los diez detenidos en la causa actuaron bajo las órdenes de Señor Jota, quien habría coordinado el ataque desde su celda. (NA)