Bahía se pintó de violeta: La Libertad Avanza ganó en todos los barrios

Sergio Prieta [email protected] Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

La Libertad Avanza obtuvo una contundente victoria en Bahía Blanca sobre Fuerza Patria y se impuso en la totalidad de los barrios bahienses por más de 28 puntos.

El partido que encabeza Javier Milei ya había conseguido un importante triunfo en nuestra ciudad en las elecciones del 7 de septiembre por un total del 46 % de los votos contra el 31 % del peronismo, aunque en esta oportunidad no sólo estiró su ventaja (54 % a 26 %) , sino que se impuso en todo el mapa local y en sectores que le habían resultado adversos como Ingeniero White y Villa Rosas.

De esa forma, los 20 circuitos electorales en los que se divide Bahía se pintaron de violeta, según lo muestran los resultados oficiales publicados por la Cámara Nacional Electoral.

En White LLA ganó con el 42,09 % de los votos contra 37,3 % del peronismo, mientras que en el circuito 93, que comprende a Villa Rosas, se impuso por 45,3 % contra un 33,7 %.

En septiembre, Fuerza Patria había obtenido un 44 % contra un 35,9 % de LLA en White, mientras que en Villa Rosas el triunfo se había conseguido por muy escasos votos: 39,6 % de Fuerza Patria contra el 39,3 % de La Libertad Avanza.

El sector donde la diferencia entre ambos espacios fue más amplia se dio en el circuito 89, que comprende a barrios como Palihue y La Falda. Allí la lista que encabezó Diego Santilli se impuso a la de Jorge Taiana por 63,6 % contra el 20,1 %.

Las diferencias también fueron muy notorias en Cabildo, donde LLA llegó al 60,3 % contra el 20,7 % de Fuerza Patria. En el circuito 83 que abarca a Napostá y buena parte del micro y macrocentro, la lista de color violeta obtuvo el 60,2 % de los sufragios contra apenas el 20,9 % del justicialismo.

En el circuito 84 que abarca al macrocentro hacia la zona de Noroeste el triunfo también tuvo una buena amplitud: La Libertad Avanza obtuvo el 59 % de los votos contra el 21,6 % de Fuerza Patria.

En el circuito 72 que abarca desde el microcentro hacia la zona de avenida Cerri, La Libertad Avanza también se impuso con claridad con un 58,8 % contra el 22,3 %

Lo mismo ocurrió en el circuito 78 que abarca a Tiro Federal, donde el resultado fue contundente con un 57,9 % contra el 24,9 %.

​​​​​​En el circuito 76 que comprende a toda la zona de Las Villas y es uno de los sectores con mayor cantidad de votantes, el triunfo se dio por 52,5 % contra el 27,8 %. En Villa Mitre, en tanto, la victoria fue un poco más amplia: 57,9 % a 23,4 %.

Lo mismo ocurrió en Noroeste, sector que en las últimas elecciones tenía una impronta peronista. Allí LLA sacó más de 15 puntos de diferencia y se impuso por 47,7 % a 32,1 %.

En la zona de Villa Floresta y Universitario, los libertarios también ganaron con comodidad, ya que consiguieron un 56,8 % de los votos contra el 23,4 % de Fuerza Patria.

El éxito también se replicó en sectores como Villa Harding Green y Maldonado, ambos ubicados en los extremos opuestos del mapa que ilustra la nota.