El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 13 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Sudoeste. La visibilidad será

buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular Sudoeste. El índice de

radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.