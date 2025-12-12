Murió un motociclista por un choque en Ingeniero White

Un motociclista terminó perdiendo la vida luego de chocar contra una camioneta sobre la avenida 18 de Julio, en el acceso a Puerto Galván, en Ingeniero White.

Baltazar Agustín Cisneros, de 22 años, estaba al mando de una Rowser 200cc, chapa A205RGJ, que colisionó contra una Toyota Hilux, patente AE091ZS, guiada por Braian Zárate, de 32, quien resultó ileso.

El conductor del rodado mayor, perteneciente a la empresa Civil Pro S.A., relató ante efectivos policiales de la comisaría Tercera que la moto lo impactó por detrás.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Personal del SAME constató en el lugar el fallecimiento del motociclista.